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03 июня 2022, 06:18

В Баку ветераны войны потребовали от властей признать их инвалидами

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ветераны войны провели акцию, на которой заявили о формализме со стороны чиновников, ответственных за работу медико-социальных комиссий.

Как сообщал "Кавказский узел", ветераны карабахской войны в Азербайджане ранее неоднократно жаловались на плохие социальные условия, при этом власти страны периодически сообщают об оказании помощи ветеранам. Так, в октябре 2021 года Минтруда и соцобеспечения отчиталось о вручении ключей от 50 квартир семьям погибших в карабахской войне 2020 года, а также инвалидам, выпускникам детдомов и инвалидам от рождения. Несколько ветеранов карабахской войны провели 28 февраля протестную акцию перед зданием Генпрокуратуры Азербайджана, потребовав наказать силовиков за избиение участников карабахского конфликта. А 28 марта участники акции протеста в Баку заявили, что Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы. 

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Группа участников карабахской войны вошла в здание Министерства труда и социального обеспечения в Баку и выразила свой протест, сообщил 2 июня сайт Meydan.tv.

Ветераны жалуются на отказ в назначении инвалидности, на отсутствие визуального осмотра и несвоевременный вызов в комиссию. Они потребовали, чтобы к ним вышел министр Сахиль Бабаев и решил их проблемы. Получив отказ, ветераны ворвались в приемную, устроив беспорядок. В инцидент вмешалась полиция.

"Сегодняшнее происшествие было связано с недовольством в вопросах оценки инвалидности. Но каждый случай будет зарегистрирован и изучен, после чего министерство примет меры в соответствии с результатом", приводит заявление представителя Минтруда сайт Meydan.tv.

"Особое внимание уделяется вопросу инвалидности участников войны в Карабахе. На сегодняшний день трем тысячам ветеранов войны была установлена инвалидность", - цитирует представителя ведомства издание ru.baku.ws.

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21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ветераны на акции в Баку потребовали выплат страховки", "Активистки в Баку потребовали увеличить пособия детям малоимущих", "Власти Азербайджана отчитались о передаче квартир семьям погибших солдат".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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