Участники карабахской войны потребовали от Минобороны Азербайджана статуса ветеранов

28 марта 2022, 13:41

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Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы, пожаловались участники акции протеста в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года Минтруда и соцобеспечения Азербайджана отчиталось о вручении ключей от 50 квартир семьям погибшим в карабахской войне 2020 года, а также инвалидам, выпускникам детдомов и инвалидам от рождения. Всего в стране около 600 тысяч человек с различными категориями инвалидности, из них к началу ноября 2021 года статус инвалида был присвоен 2,1 тысячи ветеранов войны 2020 года.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Несколько десятков участников карабахской войны 2020 года собрались сегодня у здания Минобороны Азербайджана, требуя присвоить им статус ветерана войны. На акцию приехали люди из Имишли, Сальяна, Губы, Саатлы и других районов страны, они пожаловались, что министерство не выдает им статус ветерана, поэтому они не могут получать государственные льготы, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции протеста.

"Два года мы ходим с нашими требованиями, обращались в воинские части, в которых служили, к президентскому аппарату, в Милли Меджлис, но получаем шаблонные пустые ответы. К нам не выходят, смотрят на нас из окон... Я [в 2020 году] оставил дома жену с двумя детьми и отправился на фронт. Нам везде говорят, что мы не ветераны, так как не имеем документа об этом. А в Минобороны сообщают, что наши имена отсутствуют в базе данных Минобороны об участниках боевых действий", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Агасеф Алиев из Барды.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Президент Азербайджана говорил, что все участники войны получат им причитающееся. Почему к нам такая несправедливость? Обращаюсь к президенту - обратите на нас внимание. Некоторые чиновники нарушают наши права, не выдают нам статус. Я воевал, но ничего от государства не получаю", - посетовал другой участник акции Азер Алирзаев.

Санан Шукурбейли награжден медалью за освобождение Лачина (армянское название – Бердзор). Но, по его словам, на той странице военного билета, где отмечается участие в военных действиях, у него такой записи нет. Другие участники боев рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что у них в военных билетах такая запись с печатью есть, но ветеранское удостоверение им не выдают.

Протестующие предположили, что из воинских частей в Минобороны не были отправлены полные списки служивших солдат и офицеров.

К протестующим вышел представитель Минобороны и записал их требования. Корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобороны пояснил, что жалобы граждан "рассматриваются в установленном порядке". "Если гражданин принимал участие в войне, он получит установленный законом статус", - заверил он.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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