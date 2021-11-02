Инвалиды в Азербайджане пожаловались на сложности с получением выплат

02 ноября 2021, 11:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Азербайджана ввели новые критерии определения инвалидности, и пересмотр прав на пособия привел к задержкам выплат и отказам подтвердить инвалидность, пожаловались местные жители. Властям следует расширить список болезней, по которым присваивается статус инвалида, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Власти Азербайджана отчитались об оказании помощи инвалидам и ветеранам

Ключи от 50 квартир вручил замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Хидаят Абдуллаев семьям погибшим в 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и инвалидам, выпускникам детских домов и инвалидам от рождения, информировал 25 октября на своем сайте Минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана.

В соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011-2025 годах 11 тысяч инвалидов различных групп и семьи погибших в 44-дневной войне будут обеспечены жильем. В текущем году получат ключи от квартир 3 тысяч человек, из них 1850 жителей уже вселились в новые квартиры и дома, приведены в сообщении слова Хидаята Абдуллаева.

В Азербайджане насчитывается около 600 тысяч человек с различными категориями инвалидности. Эти люди получают пенсии по инвалидности либо ежемесячное социальное пособие. Инвалиды, ставшие таковыми в войнах, во время службы в армии, во результате ЧП вроде Чернобыльской катастрофы, наряду с социальными выплатами и пенсиями получают также президентскую стипендию. В эту группу включены инвалиды от рождения и ухаживающие за ними люди, рассказал руководитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазил Талыблы.

По его словам, в Азербайджане новые критерии определения инвалидности введены в соответствии с международным опытом. "Эти нормы начнут действовать с 1 июля 2022 года, они составлены на основании стандартов ВОЗ, самого передового зарубежного опыта, документа ЕС "Рейтинг степеней физических и умственных инвалидностей". Использованы предложения Всемирного Банка, ВОЗ, международной юридической компании McKinsey, специалистов министерства здравоохранения Азербайджана", – сказал Талыблы корреспонденту "Кавказского узла".

Новая концепция определения инвалидности охватывает более широкий спектр утраты функций в организме, выраженный в процентах. В законе слова "причины и степень инвалидности" заменены термином "процент утери функций". При определении этих процентов специалисты исходят из степени возможности инвалида себя обслуживать, свободно двигаться, питаться и выполнять другие естественные потребности, пояснил он.

Если при переаттестации обнаружится способность гражданина жить нормально без статуса инвалидности, тогда полученные им прежде выплаты в казну не возвращаются. Граждане имеют право обжаловать решение комиссии в суде, добавил руководитель пресс-службы.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. В результате непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Ветераны войны в Нагорном Карабахе пожаловались на отказы в статусе инвалида

Инвалид 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Вюсал Мурадзаде живет в городе Джалилабад. По его словам, во время боевых действий он получил два ранения – в голову и позвоночник. Четыре месяца назад ему была установлена вторая группа инвалидности. Мурадхаде ежемесячно получает 480 манатов (около 282 долларов, – Прим. "Кавказского узла") в качестве выплаты. Из них 130 манатов (около 76 долларов) – за инвалидность, 350 манатов (около 205 долларов) – президентская стипендия всем ветеранам войны.

Мурадхаде рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 28 дней лечился в бакинском военном госпитале. За шесть месяцев после войны ни копейки от государства не получил. Теперь он безработный, живет на пособие. Создал в социальной сети группу ветеранов войны. Но на власти не жалуется.

33-летний Нахид Бахшалиев тоже ветеран 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, он проживает в городе Имишли. 1 ноября 2020 года он получил ранения в ногу и руку во время боя у села Дашалты, под Шушой (армянское название – Шуша, – Прим. "Кавказского узла"). По словам Бахшалиева, он шесть месяцев лечился в военном госпитале. Считает, что выданное ему врачами решение о состоянии больного несправедливо, так как по этому документу комиссия ему в выдаче инвалидности отказала.

Бахшалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дважды проходил комиссию и каждый раз ему предлагали продолжить лечение. Он считается здоровым, способным к труду, но по его словам, его мучают боли, он не может выполнять физическую работу. Высшего образования Бахшалиев не имеет, у его молодой семьи сын в возрасте 18 месяцев, живут на съемной квартире, выплачивают ипотеку. Работает только жена, она учительница. На проживание им остается ежемесячно 220 манатов (около 129 долларов).

Житель Азербайджана назвал необоснованным требование о подтверждении инвалидности

Проживающий в Баку Баба Хамзаев страдает нарушением пигментации в организме, которая вызвала ухудшение зрения. Такая же врожденная особенность у двух его сыновей. По его словам, инвалиды по зрению в Азербайджане имеют вторую категории, получают от государства ежемесячно выплаты по 140 манатов (около 82 долларов, – Прим. "Кавказского узла").

Наследуемое генетически нарушение кожной пигментации (недостатка меланина) называется Альбинизм. Это заболевание нередко приводит к поражению кожи, волос и нарушению зрения, а иногда только к нарушению зрения, следует из справки на сайте Организации объединенных наций (ООН), посвященной дню распространения информации об альбинизме, отмечаемому 13 июня.

По словам Хамзаева, в текущем году его сыновья должны проходить очередную комиссию о присвоении категории инвалидности. "В апреле вызвали мальчиков, за неделю они прошли медицинскую комиссию в поликлинике, после чего им объявили о том, что электронное резюме отправлено в социально-медицинскую комиссию министерства труда и соцобеспечения. Надо ждать очереди. В мае очередь не подошла, а выплату пособий прекратили в апреле. Старший сын пытался ускорить процедуру, предлагал бакшиш (подарок, – Прим. "Кавказского узла"), но сотрудница министерства не взяла. Она сказала, что ускорить прохождение дел она не может, так как все происходит в электронном виде. Пособия до сих пор не выплачиваются, мальчики ждут вызов в министерство, на комиссию", – рассказал Хамзаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Им сказали, что невыплаченные за эти месяцы деньги они получат. Но не все сразу, а может, частями по 50 манатов (около 24 долларов) в месяц. "Наше состояние здоровья врожденное. Зачем нас заставляют регулярно проходить медицинские комиссии?" – задался вопросом Баба Хамзаев.

Аналитики назвали коррупцию причиной махинаций с соцвыплатами

Азербайджанские ветераны войны в Нагорном Карабахе часть сталкиваются с проблемой при составлении эпикризов (заключения о состоянии больного, – Прим. "Кавказского узла) в электронной системе, применяемой для прозрачности и некоррупционности процедуры. Из-за плохого программного обеспечения электронные эпикризы не доходят до комиссии или поступают, по вине составивших их врачей, в таком виде, что комиссия отказывает инвалидам. Им приходится возвращаться в поликлинику и второй-третий раз проходить там обследование. С этой проблемой столкнулась семья находящегося в коме после автоаварии правозащитника Октая Гюльалыева. Из-за неправильно составленного эпикриза неподвижному больному Гюльалыеву отказали в предоставлении инвалидности, рассказал председатель Общества ветеранов карабахской войны Рэй Керимоглу.

29 октября 2019 года координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был госпитализирован в Баку после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток. Водитель автомобиля сбил его на пешеходном переходе, сообщил сын правозащитника. У активиста были диагностированы перелом черепной кости и повреждение головного мозга. Азербайджанские оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно.

Власти Азербайджана также исключили около полутора тысячи наименований болезней из списка заболеваний, по которому в стране выдается инвалидность. Поэтому те, кто годами получал пособие, пройдя заново комиссию, лишаются пособий, пояснил Керимоглу.

По его словам, в 2022 году новый порядок выдачи инвалидности планируется узаконить в парламенте. В этом году депутаты добились включения в тот список около 700 болезней. Значит, некоторые инвалиды, которым отказано в получении статуса, вновь получат на него право, отметил он.

Керимоглу также заявил, что не слышал о случае, чтобы инвалидов, которые лишились выплат, принуждались к тому, чтобы вернуть все выплаты за прошлые годы. По его словам, если инвалидность была получена посредством взятки, то это вина врачей. "Пусть они выплачивают незаконно выданные деньги", – сказал Керимоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за роста безработицы жители Азербайджана нередко пытаются получить справку об инвалидности, чтобы затем жить на пособие. Таких коррупционных историй особенно много было в 90-е годы, отметил председатель азербайджанской Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов. "Поэтому ужесточение проверок инвалидов оправдано, правительство должно сбросить с себя финансовый груз выплаты незаконных пособий. Министр ему говорил, что ревизия всех инвалидов обязательно должна проводиться, так как с каждым годом количество сомнительных инвалидов растет. Необходим пересмотр законодательства в этой области, но нельзя ревизию инвалидов превращать в социальную проблему. Правительство приняло новые категории определения инвалидности, с переходом с трех категорий на новые процентные показатели потери функциональности организма. Имевшие ранее инвалидность теперь стремятся получить тот же статус в рамках новых категорий. Это создает социальную напряженность", – сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, чтобы решить проблему нужно расширить список болезней, по которым присваивается статус инвалида. Также он считает, что жители Азербайджана, которые незаконно получили статус инвалида, не должны привлекаться к наказанию, и что власти должны принять акт об амнистии незаконно выплаченных пособий.

Также нельзя лишать пособий тех инвалидов, которые не смогли вовремя, по вызову из столицы, приехать из района в Баку для прохождения комиссии, заявил глава Лиги защиты трудовых прав. "У некоторых родителей нет средств, чтобы отправить в Баку сына-инвалида и сопровождать его в дороге, жить в столице пока сын лежит в больнице и обследуется", – пояснил он.

Мнение о том, что в получении некоторыми жителями статуса инвалида посредством взятки виноваты врачи также высказала председатель Общества социальной реабилитации интеграции людей с инвалидностью Азербайджана Сабина Керимова.

Она отметила, что из-за этого люди, которые действительно являются инвалидами, вынуждены проходить проверки наряду с другими. Нельзя до прохождения комиссии прекращать выдачу пособий по инвалидности, сказала Керимова корреспонденту "Кавказского узла".

Минтруд Азербайджана рапортовал о повышении соцвыплат и пенсий инвалидам

В Азербайджане есть два вида статуса инвалида: временный и бессрочный, пояснил руководитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазил Талыблы. "При необратимых повреждениях (ампутация, неизлечимые болезни) присваивается бессрочная, то есть пожизненная инвалидность. Больше никогда этих людей в комиссию не вызывают. В других случаях выдается пятилетняя инвалидность с возможностью продления этого статуса", – сказал Талыблы.

По его словам, в Азербайджане периодически повышаются социальные выплаты. "Особенно значительные повышения были в последние три года. Средний размер пенсий увеличен на 60%, размер социальных выплат – в два раза, президентской стипендии – в 2,2 раза", – заявил Талыблы.

В Азербайджане также продолжается оценка состояния здоровья раненных в 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. 2100 ветеранам присвоен статус инвалида. После определения степени инвалидности им посредством электронной системы выдается разовая страховая выплата и ежемесячные соцпособия – президентская стипендия и пособие по инвалидности, или трудовая пенсия по инвалидности, добавил Фазил Талыблы.