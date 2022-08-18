Руководство Минобороны Южной Осетии заподозрено в крупном мошенничестве

18 августа 2022, 07:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство Минобороны и глава госпредприятия подозреваются в том, что завысили стоимость работ по благоустройству военного городка и капреремонту ангара.

По версии следствия, 12 апреля 2021 года на тот момент глава министерства обороны Северной Осетии Ибрагим Гассеев заключил договор с дорожным госпредприятием на выполнение работ по благоустройству территории военного городка на сумму более 9,4 млн рублей. Позже госпредприятие заключило договор субподряда с компанией, которая выполнила работы. После проверки выяснилось, что их стоимость была завышена более чем на 3,9 млн рублей, заявили следователи.

Кроме того, полагают следователи, 31 апреля 2021 года министерство обороны Южной Осетии заключило с подрядчиком договор на капремонт ангара на 4,8 млн рублей. Проверка показала, что стоимость работ оказалась выше на 2,7 млн рублей, сообщило следствие.

Военная прокуратура возбудила в отношении должностных лиц Минобороны Южной Осетии и генедиректора дорожного госпредприятия уголовные дела по статьям об использовании должностным лицом своих служебных полномочий (статья 285 УК РФ), присвоении или растрате в особо крупном размере (160 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере (статья 159 УК РФ), сообщил 17 августа со ссылкой на Генпрокуратуру Южной Осетии агентство "Рес".

Комментариев от Минобороны Северной Осетии и главы госпредприятия относительно версии обвинения не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что президент Южной Осетии 1 августа отправил в отставку главу Минобороны Владимира Пухаева в связи с избиением спецназовцами жителя Цхинвала Азамата Джигкаева. Власти Южной Осетии требовали от министра уволить главу спецназа, однако он не согласился и подал рапорт об отставке, сообщил источник в военном ведомстве. После увольнения министра несколько сотрудников ведомства написали рапорты на увольнение в знак солидарности со своим руководителем, сообщила сотрудница Минобороны. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял болезненное, но правильное решение, отправив в отставку Пухаева, так как после скандала с избиением цхинвальца спецназовцами нужно было продемонстрировать верховенство закона, заявил журналист Руслан Тотров.