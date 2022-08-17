Число случаев заражения COVID-19 на Кубани за сутки выросло почти втрое

17 августа 2022, 14:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

1181 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Краснодарском крае за минувшие сутки, тогда как сутками ранее этот показатель составил 368, сообщил оперштаб.

По данным штаба, среди заболевших за минувшие сутки 745 женщин и 436 мужчин, в том числе 119 детей.

"Самому младшему пациенту 5 месяцев, а старшему - 86 лет. Всего с начала пандемии подтвердили 274 704 случая коронавируса. [...] Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4833. С выздоровлением выписали 257 821 человека. 10 986 пациентов спасти не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального оперативного штаба в соцсети "ВКонтакте".

С подозрением на коронавирус на амбулаторном лечении находятся 6 633 человека, из них с подтвержденным диагнозом - 5 426. "В стационарах лечатся 472 человека, в том числе с COVID-19 - 471 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 5 человек", - сказано в сообщении.

При этом сутками ранее в Краснодарском крае было зарегистрировано 368 случаев заболевания COVID-19, проинформировал ранее штаб.

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