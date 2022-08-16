Двухдневный траур объявлен в Армении

16 августа 2022, 19:42

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил 17 и 18 августа днями траура в память о погибших в торговом центре "Сурмалу". В списках пропавших без вести остаются три человека, пожар в торговом центре полностью потушен, сообщили в МЧС.

Как писал " Кавказский узел ", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Сегодня ночью спасатели сообщили, что извлекли тела еще двух человек из-под завалов торгового центра, и число погибших выросло до 10. Утром число погибших число погибших увеличилось до 16 человек , еще 17 оставались в списках пропавших без вести.

Премьер-министр Никол Пашинян объявил двухдневный траур в память жертв трагедии в торговом комплексе "Сурмалу". "Объявить 17-18 августа траур в память о погибших во время пожара и взрыва в торговом комплексе"Сурмалу", - сказано в указе, опубликованном на сайте премьера

В МЧС Армении заявили, что число пропавших без вести снизилось до трёх человек. "Опознаны тела 14 из 16 погибших, среди которых один малолетний ребенок", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.