16 августа 2022, 19:42
Двухдневный траур объявлен в Армении
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил 17 и 18 августа днями траура в память о погибших в торговом центре "Сурмалу". В списках пропавших без вести остаются три человека, пожар в торговом центре полностью потушен, сообщили в МЧС.
Премьер-министр Никол Пашинян объявил двухдневный траур в память жертв трагедии в торговом комплексе "Сурмалу". "Объявить 17-18 августа траур в память о погибших во время пожара и взрыва в торговом комплексе"Сурмалу", - сказано в указе, опубликованном на сайте премьера
В МЧС Армении заявили, что число пропавших без вести снизилось до трёх человек. "Опознаны тела 14 из 16 погибших, среди которых один малолетний ребенок", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.
Костанян отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Он также добавил, что, по предварительным данным, площадь поисково-спасательных работ составляет около одного гектара. Обрушилась часть трехэтажного строения площадью около 2889 квадратных метров. Остальную часть здания, по его словам, планируется демонтировать, поскольку в любой момент она также может обрушиться. "Пожар был локализован в 14.38 (13.38 мск) и потушен в 17.49 (16.49 мск)", - добавил он.
Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Тигран Петросян, Армине Мартиросян источник: корреспонденты "Кавказского узла"