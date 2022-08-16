Разбор завалов торгового центра "Сурмалу" в Ереване после взрыва, 14 августа 2022 года. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

16 августа 2022, 19:42

Двухдневный траур объявлен в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил 17 и 18 августа днями траура в память о погибших в торговом центре "Сурмалу". В списках пропавших без вести остаются три человека, пожар в торговом центре полностью потушен, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Сегодня ночью спасатели сообщили, что извлекли тела еще двух человек из-под завалов торгового центра, и число погибших выросло до 10. Утром число погибших увеличилось до 16 человек, еще 17 оставались в списках пропавших без вести. 

Премьер-министр Никол Пашинян объявил двухдневный траур в память жертв трагедии в торговом комплексе "Сурмалу". "Объявить 17-18 августа траур в память о погибших во время пожара и взрыва в торговом комплексе"Сурмалу", - сказано в указе, опубликованном на сайте премьера

В МЧС Армении заявили, что число пропавших без вести снизилось до трёх человек. "Опознаны тела 14 из 16 погибших, среди которых один малолетний ребенок", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

Местонахождение 14 из 17 людей, которые к сегодняшнему утру оставались в списках пропавших без вести при взрыве в торговом центре, установлено. Один из пропавших без вести был опознан как погибший. Еще 13 человек, как выяснилось, не были в ТЦ во время происшествия. В частности, посольство России в Армении сообщило, что найдена гражданка России, которая была внесена в списки пропавших без вести ошибочно. Пятеро граждан Ирана нашлись в Грузии, сообщило посольство Ирана.

Костанян отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Он также добавил, что, по предварительным данным, площадь поисково-спасательных работ составляет около одного гектара. Обрушилась часть трехэтажного строения площадью около 2889 квадратных метров. Остальную часть здания, по его словам, планируется демонтировать, поскольку в любой момент она также может обрушиться. "Пожар был локализован в 14.38 (13.38 мск) и потушен в 17.49 (16.49 мск)", - добавил он.

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Примечание:

"Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване", "Число погибших при взрыве в Ереване выросло до пяти", "Число жертв взрыва в ереванском торговом центре выросло до 51".

Автор: Тигран Петросян, Армине Мартиросян источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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