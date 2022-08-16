Тело 16 погибшего найдено под завалами торгового центра в Ереване

16 августа 2022, 10:37

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16 человек погибли и 17 числятся пропавшими без вести в результате пожара и взрыва в торговом центре "Сурмалу", сообщили в МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Сегодня ночью спасатели сообщили, что извлекли тела еще двух человек из-под завалов торгового центра, и число погибших выросло до 10. Утром число погибших увеличилось до 15 человек.

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек, сообщило МЧС Армении.

Идентифицированы останки шести из 16 погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу", заявил на брифинге глава МЧС Армении Армен Памбухчян. Он отметил, что среди погибших - беременная женщина и малолетний ребенок. 17 человек числятся пропавшими без вести. "Спасатели работают в основном вручную, так как есть вероятность, что под завалами остаются люди. На данный момент расчищено порядка 40% территории", - отметил он.

Также, по словам Памбухчяна, продолжаются работы по охлаждению территории, так как при расчистке завалов возникают мелкие очаги возгорания.

В медцентрах страны остаются семь пострадавших при взрыве и пожаре. "Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное", - сообщил представитель Минздрава Армении корреспонденту "Кавказского узла".

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