До 15 выросло число погибших при взрыве и пожаре в Ереване

16 августа 2022, 08:59

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Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" увеличилось до 15 человек, 18 - числятся пропавшими без вести, сообщили в МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Сегодня ночью спасатели сообщили, что извлекли тела еще двух человек из-под завалов торгового центра, и число погибших выросло до 10.

По последним данным, 15 человек погибли при взрыве и пожаре в ереванском торговом центре "Сурмалу". Пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе одна гражданка России, пишет со ссылкой на МЧС Армении "Интерфакс".

Ранения в результате происшествия получил 61 человек. Работы по поиску пропавших и тушению очагов пожара продолжаются, добавили в ведомстве.

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