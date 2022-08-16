Спасатели работают на месте взрыва в Ереване. 14 августа 2022 года. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

16 августа 2022, 08:59

До 15 выросло число погибших при взрыве и пожаре в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" увеличилось до 15 человек, 18 - числятся пропавшими без вести, сообщили в МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Сегодня ночью спасатели сообщили, что извлекли тела еще двух человек из-под завалов торгового центра, и число погибших выросло до 10

По последним данным, 15 человек погибли при взрыве и пожаре в ереванском торговом центре "Сурмалу". Пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе одна гражданка России, пишет со ссылкой на МЧС Армении "Интерфакс".

Ранения в результате происшествия получил 61 человек. Работы по поиску пропавших и тушению очагов пожара продолжаются, добавили в ведомстве.

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Примечание:

"Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване", "Число погибших при взрыве в Ереване выросло до пяти", "Число жертв взрыва в ереванском торговом центре выросло до 51".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 августа 2022, 10:43

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