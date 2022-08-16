16 августа 2022, 01:39
Спасатели нашли тела еще двоих погибших при пожаре в "Сурмалу"
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Число погибших при взрыве и пожаре в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до 10.
Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Вечером 15 августа спасатели обнаружили под завалами торгового центра еще одно тело, таким образом число погибших выросло до восьми.
Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов торгового центра "Сурмалу" в Ереване, сообщил в ночь с 15 на 16 августа сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
Таким образом, отметил он, число погибших на данный момент составляет 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели будут работать и ночью.
Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"