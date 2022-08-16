Спасатели нашли тела еще двоих погибших при пожаре в "Сурмалу"

16 августа 2022, 01:39

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Число погибших при взрыве и пожаре в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до 10.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Вечером 15 августа спасатели обнаружили под завалами торгового центра еще одно тело, таким образом число погибших выросло до восьми.

Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов торгового центра "Сурмалу" в Ереване, сообщил в ночь с 15 на 16 августа сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

Таким образом, отметил он, число погибших на данный момент составляет 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели будут работать и ночью.

Ведомство также уточнило число пропавших без вести. Со ссылкой на посольство Ирана оно сообщило, что первоначальные сведения о шестерых пропавших гражданах Ирана не подтвердились. Оказалось, что пятеро из них находятся в Грузии. Таким образом, как сообщалось ранее, среди пропавших без вести один гражданин Ирана и один гражданин России. Всего же по уточненным данным пропали без вести 18 человек.