16 августа 2022, 01:39

Спасатели нашли тела еще двоих погибших при пожаре в "Сурмалу"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число погибших при взрыве и пожаре в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до 10.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Вечером 15 августа спасатели обнаружили под завалами торгового центра еще одно тело, таким образом число погибших выросло до восьми.

Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов торгового центра "Сурмалу" в Ереване, сообщил в ночь с 15 на 16 августа сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

Таким образом, отметил он, число погибших на данный момент составляет 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели будут работать и ночью.

Ведомство также уточнило число пропавших без вести. Со ссылкой на посольство Ирана оно сообщило, что первоначальные сведения о шестерых пропавших гражданах Ирана не подтвердились. Оказалось, что пятеро из них находятся в Грузии. Таким образом, как сообщалось ранее, среди пропавших без вести один гражданин Ирана и один гражданин России. Всего же по уточненным данным пропали без вести 18 человек.

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Примечание:

"Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване", "Число погибших при взрыве в Ереване выросло до пяти", "Число жертв взрыва в ереванском торговом центре выросло до 51".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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