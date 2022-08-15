15 августа 2022, 23:41

Количество погибших при взрыве в Ереване достигло восьми

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели обнаружили под завалами в торговом центре "Сурмалу" в Ереване тело восьмого погибшего. Число без вести пропавших выросло до 23.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. По данным на 18.15 мск, погибли семь человек, без вести пропавшими числились 17.

Сотрудники МЧС Армении извлекли из-под завалов торгового центра «Сурмалу» еще одно тело, сообщил поздно вечером 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Айк Костанян. В результате число погибших выросло до восьми, отметил он.

Обновлен также список без вести пропавших. В нем числится 23 человека, сказал Костанян.

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Примечание:

"Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване", "Число погибших при взрыве в Ереване выросло до пяти", "Число жертв взрыва в ереванском торговом центре выросло до 51".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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