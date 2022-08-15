Количество погибших при взрыве в Ереване достигло восьми

15 августа 2022, 23:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели обнаружили под завалами в торговом центре "Сурмалу" в Ереване тело восьмого погибшего. Число без вести пропавших выросло до 23.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. По данным на 18.15 мск, погибли семь человек, без вести пропавшими числились 17.

Сотрудники МЧС Армении извлекли из-под завалов торгового центра «Сурмалу» еще одно тело, сообщил поздно вечером 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Айк Костанян. В результате число погибших выросло до восьми, отметил он.

Обновлен также список без вести пропавших. В нем числится 23 человека, сказал Костанян.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.