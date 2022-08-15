Число погибших при взрыве в Ереване выросло до семи

15 августа 2022, 18:31

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Спасатели извлекли из-под завалов в ереванском торговом центре "Сурмалу" тело седьмого погибшего. Число пропавших без вести выросло до 17.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Пропавшими без вести сегодня к 11.00 мск оставались 15 человек.

Спасатели обнаружили тело еще одного человека под завалами ТЦ "Сурмалу", таким образом, число погибших при взрыве выросло до семи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются.

МЧС также обновило список без вести пропавших. По состоянию на 18:15 в этом списке значатся 17 человек. "Из них двое - иностранные граждане: один - гражданин России, другой - гражданин Ирана", - отметил Костанян.

12 из 62 пострадавших продолжают лечение в медицинских центрах Еревана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Армении. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. "Остальные госпитализированные получили необходимую медицинскую помощь и с положительной динамикой выписались из больниц", - отметил сотрудник Минздрава.

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