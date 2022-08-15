Число погибших при взрыве в Ереване выросло до пяти

15 августа 2022, 07:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять человек погибли в результате взрыва в ереванском торговом центре, пропавшими без вести числятся 16 человек, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа взрыв произошел на складе фейерверков в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Под завалами были обнаружены тела трех погибших (двух женщин и мужчины), а общее число пострадавших превысило 60 человек.

Глава МЧС сообщил поздно вечером 14 августа, что без вести пропавшими считаются 25 человек, в том числе пятилетний ребенок с беременной матерью. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы.

В результате взрыва погибли пять человек, сообщило сегодня МЧС Армении. В публикации на сайте ведомства названы четыре имени погибших: Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян и Гаяне Аветисян. "Личность одной из жертв не установлена", - говорится в сообщении, переведенном на русский язык "Кавказским узлом".

По данным на полночь (23.00 мск), пропавшими без вести числятся 16 человек, отмечается в публикации. "Стационарное лечение получают 28 [человек]. Спасатели вытащили из-под завалов 10 пострадавших, четыре тела и 21 транспортное средство", - сообщила в 03.30 мск пресс-служба министерства.

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по части 2 статьи 357 УК Армении (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и части 2 статьи 358 (нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), информирует News.am.

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