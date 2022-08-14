Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось до трех

14 августа 2022, 22:00

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Под завалами торгового центра «Сурмалу» обнаружено тело третьего погибшего, а общее число пострадавших превысило 60 человек. Судьба 20 человек остается неизвестной.

Как писал "Кавказский узел", взрыв произошел сегодня в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва на складе фейерверков начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Ранее сообщалось о двух погибших. Еще 50 человек, в том числе 11 детей, получили травмы, сообщили в МЧС.

14 пострадавших были доставлены в медцентр "Шенгавит", из них пятеро уже выписаны. Трех пострадавших доставили в республиканскую больницу "Армения", четырех - в медцентр "Св. Богородицы", еще четырех - в медцентр "Эребуни", шестерых - в Больничный комплекс №1, сообщил "Кавказскому узлу" ранее сотрудник Минздрава.

Тело женщины обнаружено при разборе завалов торгового центра «Сурмалу», и, таким образом, число погибших достигло трех человек, передает со ссылкой на ифнормацию пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна NEWS.am.

Среди пострадавших 5-летняя девочка, она поступила в медицинский центр «Святой Богородицы». Девочка переведена из реанимации в больницу, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет, сообщил агентству пресс-секретарь медцентра Геворг Дердзян.

20 граждан не могут найти своих родственников после взрыва в ТЦ «Сурмалу», сообщил глава МЧС Армен Памбухчян. Он отметил, что поисковые работы продолжаются, и, вероятно, будут проходить всю ночь, на территории устанавливается освещение. Министр отметил, что предположительно под завалами могут быть люди. «Предполагаем, что под завалами будут люди, поэтому к работам подходим с осторожностью, чтобы не навредить им», - приводит агентство слова Памбухчяна.

По последним данным Минздрава Армении, в результате взрыва погибли три человека, пострадал 61, передали «Новости Армения» в 21.18 мск.

Тушение пожара проводится на четырех участках, к работам привлечены 14 водовозов мэрии, 8 грузовиков и 3 трактора, а также 22 боевых расчета. Пострадавшие в результате взрыва доставлены в РМЦ «Армения», МЦ «Эребуни», «Сурб Аствацамайр», «Шенгавит», «Астхик», «Наири» и «Измирлян», а также в Первую университетскую клинику. Сведения о пострадавших можно получить, позвонив по горячей линии «911», отмечает агентство.