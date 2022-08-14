Второй погибший найден на месте взрыва в Ереване

14 августа 2022, 19:24

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Спасатели нашли тело еще одного человека на месте взрыва в ереванском торговом центре, число погибших выросло до двух. В подвале здания после взрыва оставался 20-летний сотрудник магазина, рассказали очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", взрыв произошел сегодня в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва на складе фейерверков начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Погиб один человек – мужчина 40-45 лет, еще 50 человек, в том числе 11 детей, получили травмы, сообщили в МЧС.

14 пострадавших были доставлены в медцентр "Шенгавит", из них пятеро уже выписаны. Трех пострадавших доставили в республиканскую больницу "Армения", четырех - в медцентр "Св. Богородицы", еще четырех - в медцентр "Эребуни", шестерых - в Больничный комплекс №1, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник Минздрава.

Число погибших выросло до двух, сообщает Минздрав Армении. "Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Сотрудники МЧС продолжают расчищать завалы, под которыми, предположительно, остались люди, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте происшествия.

Взрыв был очень сильным, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" работники соседних магазинов. Расчищая завалы, люди слышали телефонные звонки, и стали искать в этом направлении, рассказал мужчина, работавший на месте взрыва. "Пока безуспешно", - сообщил он.

Предположительно, в подвале здания находится 20-летний парень по имени Ваче. По словам сотрудника МЧС, спасатели пытаются расчистить участок, чтобы добраться до него.

Женщина, отказавшаяся представиться, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Ваче работал у них в магазине. "После взрыва он позвонил, был в подвале. Но сейчас недоступен", - сказала она.

По состоянию на 18.41 мск, пожар не был потушен, передал корреспондент "Кавказского узла".

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