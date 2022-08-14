Спасатели работают на месте взрыва в Ереване. 14 августа 2022 года. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

14 августа 2022, 19:24

Второй погибший найден на месте взрыва в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели нашли тело еще одного человека на месте взрыва в ереванском торговом центре, число погибших выросло до двух. В подвале здания после взрыва оставался 20-летний сотрудник магазина, рассказали очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", взрыв произошел сегодня в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва на складе фейерверков начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Погиб один человек – мужчина 40-45 лет, еще 50 человек, в том числе 11 детей, получили травмы, сообщили в МЧС.

14 пострадавших были доставлены в медцентр "Шенгавит", из них пятеро уже выписаны. Трех пострадавших доставили в республиканскую больницу "Армения", четырех - в медцентр "Св. Богородицы", еще четырех - в медцентр "Эребуни", шестерых - в Больничный комплекс №1, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник Минздрава.

Число погибших выросло до двух, сообщает Минздрав Армении. "Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Расчистка завалов на месте взрыва. Ереван, 14 августа 2022 года. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".Сотрудники МЧС продолжают расчищать завалы, под которыми, предположительно, остались люди, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте происшествия.

Взрыв был очень сильным, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" работники соседних магазинов. Расчищая завалы, люди слышали телефонные звонки, и стали искать в этом направлении, рассказал мужчина, работавший на месте взрыва. "Пока безуспешно", - сообщил он.

Предположительно, в подвале здания находится 20-летний парень по имени Ваче. По словам сотрудника МЧС, спасатели пытаются расчистить участок, чтобы добраться до него.

Женщина, отказавшаяся представиться, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Ваче работал у них в магазине. "После взрыва он позвонил, был в подвале. Но сейчас недоступен", - сказала она.

По состоянию на 18.41 мск, пожар не был потушен, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Четыре человека госпитализированы с ожогами после взрыва в Аштараке", "Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице", "Шесть человек стали жертвами взрыва в банке в Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 августа 2022, 18:24

14 августа 2022, 17:24

14 августа 2022, 16:41

14 августа 2022, 15:52

14 августа 2022, 14:59

  • Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване

    В результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" погиб один человек и 20 получили ранения, сообщили в МЧС Армении. Взрыв произошел на складе фейерверков и вызвал пожар, рассказала сотрудница торгового центра.

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