Число жертв взрыва в ереванском торговом центре выросло до 51

14 августа 2022, 16:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При взрыве в торговом центре "Сурмалу" погиб мужчина среднего возраста, 50 человек, включая 11 несовершеннолетних, получили травмы, сообщил представитель МЧС Армении.

Кавказский узел" писал, что взрыв произошел сегодня в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва на складе фейерверков начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Ранее сообщалось о 21 жертве взрыва.

Число жертв взрыва в "Сурмалу" возросло до 51, один из них - погибший мужчина в возрасте 40-45 лет, также в этом числе 11 несовершеннолетних, которых доставили в больницы. Пятилетняя девочка находится в реанимации, но врачи оценивают ее состояние как стабильное, угрозы для жизни нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Армении.

На месте пожара продолжают работу спасатели МЧС, ведутся поисковые работы. "Возможно, под завалами еще остались люди", - пояснил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Сотрудник Минздрава Армении сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 14 пострадавших были доставлены в медцентр "Шенгавит", из них пятеро уже выписаны. Трех пострадавших доставили в республиканскую больницу "Армения", четырех - в медцентр "Св. Богородицы", еще четырех - в медцентр "Эребуни", шестерых - в Больничный комплекс №1.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.