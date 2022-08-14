Скорая помощь и пожарные работают на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу". Ереван, 14.08.22. Фото члена Совета старейшин Еревана Ашота Саргсяна с его страницы в Facebook (деятельность владеющей Facebook компании Meta в России запрещена судом как экстремистская).

14 августа 2022, 16:41

Число жертв взрыва в ереванском торговом центре выросло до 51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При взрыве в торговом центре "Сурмалу" погиб мужчина среднего возраста, 50 человек, включая 11 несовершеннолетних, получили травмы, сообщил представитель МЧС Армении.

Кавказский узел" писал, что взрыв произошел сегодня в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва на складе фейерверков начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Ранее сообщалось о 21 жертве взрыва.

Число жертв взрыва в "Сурмалу" возросло до 51, один из них - погибший мужчина в возрасте 40-45 лет, также в этом числе 11 несовершеннолетних, которых доставили в больницы. Пятилетняя девочка находится в реанимации, но врачи оценивают ее состояние как стабильное, угрозы для жизни нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Армении.

На месте пожара продолжают работу спасатели МЧС, ведутся поисковые работы. "Возможно, под завалами еще остались люди", - пояснил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Сотрудник Минздрава Армении сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 14 пострадавших были доставлены в медцентр "Шенгавит", из них пятеро уже выписаны. Трех пострадавших доставили в республиканскую больницу "Армения", четырех - в медцентр "Св. Богородицы", еще четырех - в медцентр "Эребуни", шестерых - в Больничный комплекс №1.

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Примечание:

"Четыре человека госпитализированы с ожогами после взрыва в Аштараке", "Шесть человек стали жертвами взрыва в банке в Армении", "Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 августа 2022, 17:24

14 августа 2022, 15:52

14 августа 2022, 14:59

  • Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване

    В результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" погиб один человек и 20 получили ранения, сообщили в МЧС Армении. Взрыв произошел на складе фейерверков и вызвал пожар, рассказала сотрудница торгового центра.

14 августа 2022, 14:35

14 августа 2022, 13:31

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