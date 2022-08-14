14 августа 2022, 13:31

Взрыв произошел в торговом центре Еревана

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В ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

Взрыв произошел в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Восканян.

"По предварительным данным, произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу", вспыхнул пожар. На месте работают шесть пожарных расчетов", - сообщил он.

По словам Восканяна, в результате инцидента есть пострадавшие, пишет "Новости-Армения". Число пострадавших в публикации не уточняется.

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Примечание:

"Четыре человека госпитализированы с ожогами после взрыва в Аштараке", "Шесть человек стали жертвами взрыва в банке в Армении", "Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 августа 2022, 14:59

  • Один человек погиб и 20 ранены при взрыве в Ереване

    В результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" погиб один человек и 20 получили ранения, сообщили в МЧС Армении. Взрыв произошел на складе фейерверков и вызвал пожар, рассказала сотрудница торгового центра.

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14 августа 2022, 13:03

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