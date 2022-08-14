Взрыв произошел в торговом центре Еревана

14 августа 2022, 13:31

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В ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

Взрыв произошел в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Восканян.

"По предварительным данным, произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу", вспыхнул пожар. На месте работают шесть пожарных расчетов", - сообщил он.

По словам Восканяна, в результате инцидента есть пострадавшие, пишет "Новости-Армения". Число пострадавших в публикации не уточняется.

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