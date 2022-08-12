Четверо жителей Ингушетии обвинены в терроризме

12 августа 2022, 23:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жителей Ингушетии, двое из которых обвиняются в подготовке терактов в Сунже, а двое - в пособничестве террористам, передано в суд.

По версии следователей, двое жителей Ингушетии вступили в ряды террористической организации «Исламское государство»*, присягнув её лидеру. Следователи полагают, что обвиняемые занимались изготовлением взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также готовили подрывы и поджоги зданий в Сунже, где располагаются правоохранительные органы.



Двое других жителей республики согласились помогать им в поиске мест для размещения лагеря, хранения оружия и взрывчатки, планирования преступлений, считает следствие.

Расследование дела в отношении четверых жителей республики завершено, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте. Двоим предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 – пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 УК РФ), публичных призывах к экстремизму с использованием Интернета (часть 2 статьи 280 УК), сообщило ведомство.

Двое других обвинены в пособничестве в участии в деятельности террористической организации (часть 5 статья 33 – часть 2 статьи 205.5 УК РФ), информировали следователи. Обвиняемые находятся по арестом, их дело направлено в суд, говорится в сообщении.

Отметим, максимальное наказание по этим статьям - двадцать лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа следователи сообщили об аресте двоих жителей Ингушетии, заподозренных в сборе денег для террористов под видом благотворительности.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.