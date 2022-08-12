Житель Дагестана заподозрен в причастности к ИГ*

12 августа 2022, 09:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24-летний житель Каякентского района подозревается в том, что уехал в Ирак, где вступил в ряды террористической организации "Исламское государство"*.

По данным следствия, в июле 2015 года подозреваемый через таможенный пост "Тагиркент - Казмаляр" Магарамкентского района автотранспортом выехал в Азербайджан и оттуда перебрался в Ирак в город Мосул. Там он добровольно вступил в состав признанной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении жителя Каякентского района возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Подозреваемый объявлен в международный розыск, сказано в сообщении, опубликованном 11 августа на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.