Двое дербентцев оштрафованы за недоносительство

07 августа 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дербентский районный суд Дагестана оштрафовал двух местных жителей Абидулаха Абдулаева и Ису Пашаева, признав их виновными в недонесении о знакомых, которые вступили в "Исламское государство"*.

Осужденные свою вину признали и заявили ходатайство о досудебном соглашении

Суд установил, что Абдулаев в мае 2015 года узнал, что его знакомый вступил в ИГ*, но не сообщил об этом. Учитывая досудебное соглашение и состояние здоровья, суд назначил ему минимальное наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, сообщают 6 августа "Кавказ.Реалии"**.

Пашаев же, по данным суда, в мае 2021 года узнал, что двое его знакомых уехали в Сирию. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 3 мая житель села Эндирей был оштрафован на 30 тысяч за недоносительство. По версии следствия, он не сообщил в правоохранительные органы об односельчанах, вступивших в ИГ**.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.