Уроженка Волгограда осуждена за участие в ИГ*

01 августа 2022, 10:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил 25-летнюю уроженку Волгограда к четырем годам заключения, признав ее причастной к деятельности террористической организации "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, 25-летняя уроженка Волгограда с марта 2015 года по август 2021 года находилась в Сирии, где принимала участие в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая запрещена судом на территории России.

В 2021 году подозреваемая была задержана в аэропорту Внуково в Москве. Во время допроса она признала свою вину и рассказала о том, как готовилась к поездке в Сирию, о маршруте этой поездки, местах проживания и своей роли в террористической организации, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Волгоградской области.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженку Волгограда виновной по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации") и части 2 статьи 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования") и приговорил ее к четырем годам заключения в колонии общего режима, сказано в сообщении.

Комментариев от адвокатов осужденной относительно решения суда не поступало.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации") предусматривает до 20 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования") предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 18 декабря 2020 года стало известно, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Волгоградской области Марии Подобедовой за перевод на счет участнику ИГ* 10,5 тысячи рублей. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.