Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

07 августа 2022, 13:21

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Рядовой-срочник Нвер Геворгян получил ранение от выстрела с азербайджанской стороны границы, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны Азербайджана заявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего и отчиталось о занятии господствующих высот. Боевые действия 3 августа стали самыми масштабными в Карабахе с осени 2020 года, а занятые высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе дают стратегическое преимущество Азербайджану, указали азербайджанские военные эксперты. 6 августа Минобороны Азербайджана объявило, что азербайджанские военные взяли под контроль гору Буздух.

Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. По данным властей Нагорного Карабаха и Минздрава Армении, в результате эскалации конфликта 3 августа два человека погибли и 19 были ранены.

Вечером 6 августа на боевой позиции, расположенной на восточном участке границы Армении, от выстрела с азербайджанской стороны получил огнестрельное ранение военнослужащий срочной службы, рядовой Нвер Геворгян, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Жизни военнослужащего не угрожает опасность", - говорится в публикации на сайте ведомства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом". Минобороны Азербайджана по состоянию на 13.20 мск не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

Напомним, 5 августа в связи с обострением карабахского конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с армянским премьером Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он призвал их провести прямой диалог для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе.

Азербайджан боевыми действиями пытается ускорить выполнение трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить обсуждения его статуса, предположили армянские аналитики.

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