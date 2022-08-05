Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстрелах

05 августа 2022, 11:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Азербайджана об обстрелах с армянской стороны не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам 12 раз за минувшие сутки, в трех из них - с территории Армении, в девяти - из Карабаха. Ведомство Нагорного Карабаха также выступило с заявлением о том, что азербайджанские ВС нарушили режим перемирия, применив стрелковое оружие.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что подразделения ВС Армении за последние сутки обстреляли азербайджанские позиции, расположенные по ряду направлений армяно-азербайджанской границы", - цитирует пресс-службу Минобороны Армении Aysor.am.

По данным ведомства, "обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная".

Напомним, 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о занятии господствующих высот. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. На заявление МИД Армении, который обвинил Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения о прекращении огня, внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявило, что причиной обострения ситуации стало невыполнение армянской стороной пункта соглашения о выводе войск. Минобороны России вечером 4 августа заявило, что миротворцы за сутки зафиксировали в Нагорном Карабахе четыре нарушения режима прекращения огня.

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.