Мэрию Сочи не устроила позиция суда по искам собственников аварийного жилья

03 августа 2022, 05:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Одно из первых решений суда, вынесенных в пользу собственников аварийного дома №33 по улице Видовой, оспорено городскими властями, рассказала сочинка Инна Крайняя. По ее словам, из 30 исков с требованием предоставить благоустроенное жилье уже рассмотрены в пользу собственников не менее пяти.

Как писал "Кавказский узел", в начале января собственники квартир в аварийном доме на Видовой улице рассказали, что получили от мэрии Сочи иски о снятии их с регистрационного учета и выселении из дома. Денег, которые дают чиновники, не хватит на приобретение аналогичного жилья в городе, пожаловались они. В мае 30 собственников квартира в доме обратились в суд с требованием к мэрии Сочи предоставить им благоустроенное жилье.

В феврале 2020 года жители аварийной многоэтажки по улице Видовой в Сочи потребовали от администрации нового жилья. Дом дал трещину после дождей, но жильцы отказались переселяться в гостиницу, потребовав от властей письменных гарантий на новое жилье. Мэрия пообещала переселить их в новое жилье к концу года. Суд обязал чиновников предоставить им новое жилье еще три года назад, однако процесс переселения растянулся, а власти ранее уже предлагали людям переселиться в такие же аварийные квартиры, рассказали жильцы в ноябре 2021 года.

Жительница дома №33 по улице Видовой Инна Крайняя рассказала 2 августа корреспонденту "Кавказского узла", что выиграла суд у администрации. По ее словам, из 30 исков к городским властям, которые находятся на рассмотрении в Хостинском районном суде с начала мая, уже удовлетворены в пользу собственников порядка пяти. Однако при этом, отметила Крайняя, решение по ее иску мэрия обжаловала.

Инна Крайняя показала решение суда от 20 июня (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем указано, что исковые требования Крайней "к администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи о предоставлении в собственность благоустроенного жилого помещения взамен жилого помещения, признанного аварийным и непригодным для проживания - удовлетворить".

"Возложить на администрацию г. Сочи обязанность предоставить Крайней Инне Николаевне в собственность благоустроенное жилое помещение в виде квартиры площадью не менее 22,3 кв.м., жилой не менее 14,9 кв.м., с учетом доли истца в праве общей собственности на имущество 3/1000, находящееся в городе Сочи <...> взамен изымаемого жилого помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, ул. Видовая д. 33 квартира 25, без возмещения разницы в цене между изымаемым и предоставляемым жилыми помещениями", - говорится в решении суда.

В Хостинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что городские власти подали жалобу на решение суда по иску Крайней. «2 августа администрацией города Сочи подана жалоба на решение суда от 20 июня 2022 года по иску Инны Крайней. Рассмотрение апелляции будет назначено краевым судом», - рассказала сотрудница суда.

В апелляционной жалобе мэрии, которая поступила в суд Хостинского района, что "администрация города Сочи не согласна с решением Хостинского районного суда города Сочи от 20 июня 2022 года <...> и считает его незаконным, необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права".

Мэрия отмечает, что "общая площадь изымаемой квартиры составляет 14,9 кв.м., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости". "В соответствии с этим не представляется возможным предоставить в собственность благоустроенное жилое помещение в виде квартиры площадью не менее 23,3 кв.м", - говорится в апелляции, подписанной представителем мэрии А. Рогоняном, который попросил суд отменить решение.

Сотрудник правового управления Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что аналогичные апелляции будут поданы на все решения судов, принятые в пользу собственников квартиры в доме №33 по улице Видовой.

Инна Крайняя считает, что чиновники, подавая апелляции, "злоупотребляют правом".

Адвокат краевой палаты Сергей Костюк рекомендовал обратиться в суд с возражениями на апелляцию и попросить снять ее с апелляционного рассмотрения, оставив решение суда в силе. "Физические и юридические лица - как мэрия - обладают различными правами. Однако злоупотреблять этими правами закон запрещает, согласно ст. 10 ГК РФ. Если суд выявит злоупотребление правом, то нарушитель лишится возможности обратиться за судебной защитой", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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