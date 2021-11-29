Жильцы аварийного дома в Сочи добились обещания властей расселить их

29 ноября 2021, 05:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мэрия Сочи пообещала переселить жильцов аварийного дома по улице Видовой в новое жилье к концу года. Суд обязал чиновников предоставить им новое жилье еще три года назад, однако процесс переселения растянулся, а власти ранее уже предлагали людям переселиться в такие же аварийные квартиры, рассказали жильцы

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2020 года жители аварийной многоэтажки по улице Видовой в Сочи потребовали от администрации новое жилье. Дом дал трещину после дождей, но жильцы отказались переселяться в гостиницу, потребовав от властей письменных гарантий на новое жилье.

Сообщение от собственников аварийного многоквартирного дома 33 по улице Видовой в Сочи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 25 ноября. "Наш дом состоит почти из 200 квартир, построен полвека назад. Половина квартир в доме приватизирована. Решением суда от 2017 года администрация города обязана нас "незамедлительно" расселить в благоустроенное жилье из аварийного дома. Однако «незамедлительное» расселение затянулось на три года, и конца этому не видно. Дом, в котором мы живем, стоит на оползне, весь покрыт трещинами и может в любой момент рухнуть», - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Власти Сочи на своем официальном сайте сообщили, что до конца года 230 жителей дома по улице Видовой, 33 будут переселены в новостройку. "Они проживали в квартирах площадью от 14 до 17 квадратных метров. Сочинцам будут предоставлены жилые помещения не менее 28 квадратных метров, всего 86 однокомнатных и три двухкомнатные квартиры. Новоселье отпразднуют 230 человек", - говорится в сообщении.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала у дома по улице Видной. Выглядит он удручающе: со стен сыплется штукатурка, всюду плесень, большие трещины на ступенях на подступах к дому и на стенах дома снаружи и внутри. Жильцы аварийного дома сомневаются в информации, представленной властями города.

По словам собственницы квартиры в аварийном доме Оксаны Еременко, власти не торопились выполнять "решение суда об их отселении, вынесенное 1 августа 2017 года по иску прокурора в интересах собственников дома. "Уже прошел срок предъявления исполнительного листа, а мы до сих пор не уведомлены той же прокуратурой, почему она не довела дело до конца", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ее сосед Дмитрий Гордеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что власти предлагали собственникам аварийного дома либо другие квартиры в таком же состоянии, либо суммы, на которые невозможно купить нормальное жилье. "Я пытался добиваться именно жилья, и чиновники показали мне три варианта "на выбор" таких убитых квартир, что в них даже страшно было заходить. Я, когда смотрел эти квартиры, то думал, что чиновники шутят", - сообщил он.

Инна Крайняя рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ею были написаны горы заявлений и получены горы отписок от районных чиновников до федеральных. "Дом рушится [...] Трагедия может произойти в любой момент"», - считает она.

Жители многоэтажки представили корреспонденту "Кавказского узла" многочисленную переписку. В том числе с руководителем департамента городского хозяйства Артуром Рогоняном, который написал, что собственникам полагается денежная компенсация, а оценочная стоимость квартир в доме 33 по улице Видовая колеблется от "минимума - одного миллиона 15 тысяч до максимума - одного миллиона 258 тысяч рублей".

По словам собственников, за эти деньги они в Сочи ничего себе не купят.

По словам адвоката Сергея Костюка, "решения судов обязательны для всех, согласно статье 13 ГПК РФ". "Если чиновники отказываются выполнять решения суда, то они должны быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями от представителей сочинских властей по поводу сведений, изложенных жильцами дома по улице Видная, "Кавказский узел" пока не располагает.