Жильцы аварийного дома в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

08 февраля 2020, 05:40

Жильцы аварийной многоэтажки в Сочи отказались выселяться без гарантий нового жилья

Жители многоэтажного аварийного дома в Сочи потребовали от администрации нового жилья. Дом дал трещину после дождей, возле него круглосуточно дежурят спасатели, но жильцы отказались выселяться в гостиницы, потребовав от властей письменных гарантий.

Сообщение о принудительном выселении жильцов из аварийного дома поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 6 февраля. Они пожаловались, что приставы намерены им вручить уведомления о выселении из единственного жилья. "Мы живем в Сочи, в аварийном пятиэтажном доме по улице Видовой, 33. Дом признан аварийным в 2015 году. Вчера МЧС хотело нас принудительно вывезти в гостиницы. Мы отказались выезжать во временное жилье. Нам не дают никаких гарантий, что нам дадут квартиры", – написали они.

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коридор дома по улице Видовой, 33, Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".Дом дал трещины в стенах после дождей и накренился, в результате чего администрацией в срочном порядке было принято решение о переселении его жильцов на временное проживание в гостиницу за счет мэрии. Возле дома круглосуточно дежурит бригада МЧС, передал 7 февраля корреспондент "Кавказского узла", выехавший по указанному в сообщении адресу.

По словам жительницы дома Елены Журбы жильцы не верят властям. "Несколько дней назад нам подогнали автобусы и предложили переселяться в пансионаты. А когда мы спросили: "А что потом?", то нам конкретно никто ничего не ответил. И мы поняли, что через неделю наш дом снесут, и из пансионатов нас попросят съехать, и мы останемся ни с чем", - пояснила она.

Объявление с предупреждением о выселении. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".Журба показала решение суда, по которому распоряжением главы администрации Хостинского внутригородского района Сочи от 23 ноября 2015 года дом признан аварийным и подлежащим сносу до 31 декабря 2016 года. Однако снесен не был. По ходатайству прокуратуры 1 августа 2017 года суд принял решение о немедленном переселении жильцов из аварийного дома. "Решение суда не исполнено из-за отсутствия средств в бюджете. Но на сегодня найден застройщик и рассматривается вопрос строительства дома. Приставы выселять жильцов силой во временное жилье не имеют права, но мы обязаны предупредить их об опасности, и мы это будем делать совместно с другим службами города", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного судебного пристава Сочи Вячеслав Габараев.

Ранее семья сочинцев, проживающая в аварийном доме по социальному найму, пожаловалась на принудительное переселение в дом по улице Вишневой, который, согласно экспертному заключению, не соответствует санитарным нормам и правилам. При этом суд установил, что на дом имеется "разрешение на ввод в эксплуатацию", поэтому жить в нем можно.

Елена Журба рассказала, что жильцы дома намерены потребовать от прокуратуры, администрации города и судебных приставов исполнения решения суда и гарантий предоставления благоустроенных постоянных помещений, в случае переезда во временное жилье.

Врачи и спасатели дежурят возле аварийной многоэтажки в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".Адвокат Сергей Костюк считает невыполнение решения суда мэрией злостным нарушением. "За три года это привело к локальному ЧС и создало угрозу для жизни людей. Приставы были обязаны возбудить исполнительное производство и наказать должников", – подчеркнул юрист.

Власти города, в связи со сложившейся ситуацией, 6 февраля провели встречу с жильцами аварийного дома. Жильцы потребовали письменных гарантий расселения в постоянное благоустроенное жилье. Однако решение этого вопроса было отложено, передал корреспондент "Кавказского узла".

Представитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян рассказал, что часть жильцов аварийного дома уже отселена. "Жильцы 47 квартир из 195 были отселены в 2018 году, остальных планируется расселить по региональной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 2020 года. Ситуация с домом была признана чрезвычайной. Создан штаб, который возглавляет вице-мэр Сергей Робилко, курирующий в муниципалитете вопросы городского хозяйства. Жильцам предлагается временное жильё в жилом комплексе "Лесное" на улице Транспортной и в пансионате "Нева" на Виноградной", – рассказал Нерсесян корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что строить дом поручено застройщику Шамилю Нунаеву. Здание планируется строить на участке в районе улицы 20-й Горно-стрелковой дивизии.

Примечание:

Жители сочинской многоэтажки пожаловались на нарушения при строительстве", "Жители Сочи рассказали о продаже квартир в предназначенных под снос домах", "Сочинский суд отказался пересмотреть решение о выселении многодетной семьи".

Автор: Светлана Кравченко ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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