Жильцы аварийного дома потребовали от мэрии Сочи благоустроенного жилья

15 мая 2022, 15:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компенсации, предложенные мэрией Сочи жильцам аварийного дома на улице Видовой, недостаточны для покупки квартир, указали авторы исков к администрации, потребовав предоставить им благоустроенное жилье.

Как писал "Кавказский узел", в начале января собственники квартир в аварийном доме на Видовой улице рассказали, что получили от мэрии Сочи иски о снятии их с регистрационного учета и выселении из дома. Денег, которые дают чиновники, не хватит на приобретение аналогичного жилья в городе, пожаловались они.

В феврале 2020 года жители аварийной многоэтажки по улице Видовой в Сочи потребовали от администрации нового жилья. Дом дал трещину после дождей, но жильцы отказались переселяться в гостиницу, потребовав от властей письменных гарантий на новое жилье. Мэрия пообещала переселить их в новое жилье к концу года. Суд обязал чиновников предоставить им новое жилье еще три года назад, однако процесс переселения растянулся, а власти ранее уже предлагали людям переселиться в такие же аварийные квартиры, рассказали жильцы в ноябре 2021 года.

Сегодня 30 собственников квартир в 195-квартирном аварийном доме № 33 по улице Видовой через электронную приемную обратились в суд Хостинского района с требованием к мэрии Сочи предоставить им благоустроенное жилье. В исках, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла", жильцы пожаловались на состояние аварийного дома и "невыносимые условия проживания" в нем, а также на "бюрократическо-безжалостное отношение" к ним со стороны чиновников, ответственных за расселение.

Еще семь лет назад, в 2015 году, дом был признан аварийным и предназначенным к немедленному расселению. С тех пор суды вынесли не менее ста решений, по которым мэрии было отказано в выселении людей за суммы компенсаций, несоизмеримых с покупкой нового жилья. Кроме того, 1 августа 2017 года суд по иску прокуратуры обязал мэрию предоставить жильцам благоустроенное жилье. "Обязать администрацию города Сочи незамедлительно расселить жителей многоквартирного дома № 33 по улице Видовая Хостинского внутригородского района города Сочи", - говорится в документе, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Чиновники трактуют это решение на свой лад. Они провели свою оценку нашего имущества через приближенные к ним, на наш взгляд, компании, и она получилась настолько низкой - от 500 000 до 1 800 000 рублей на собственника - что этих денег не хватит не только на равноценную по метражу квартиру, но и на кухню или туалет в такой квартире. К примеру, мне с несовершеннолетней дочерью они предложили 1 миллион 167 000 рублей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" автор одного из исков Ирина Крайняя.

По словам женщины, когда она и ее соседи-собственники отказались от таких сумм компенсаций, администрация подала на них иски и обжаловала отказы им в вышестоящих судах. "Все это длилось почти год: создавало нам стресс и дополнительные расходы на адвокатов на фоне проживания в совершенно разрушенном доме, уже грозящем обвалом. Отселенные квартиры сейчас занимают люди без определенного места жительства, и даже страшно заходить в подъезд, чтобы добраться до своей квартиры с ребенком. Вся крыша разрушена, при дожде протекают все этажи. В комнатах и в общих коридорах полно воды, отчего сырость, грибок. Отопление отсутствует. Коммуникации, свет и вода часто выходят из строя", - рассказала она.

Ирина Крайняя сообщила, что им с дочерью администрация Сочи дважды предъявляла иски о выселении с выплатой 1167000 рублей, и дважды им было отказано судом. "В последний раз суд отказал в выселении меня с дочерью в никуда в марте этого года, но опять ничего не произошло. Мы продолжаем жить в опасных для жизни условиях с дочерью. Другого жилья у нас нет. И за предлагаемые деньги купить мы ничего другого, конечно же, не можем… Я несу ответственность за судьбу, жизнь и здоровье своего ребенка, поэтому я решила подать в суд на мэрию и потребовать жилье, потому что это за пределами нормы, что семь лет назад дом был признан аварийным и опасным, предназначенным к немедленному расселению, и мы застряли в нем на семь лет без какой-либо перспективы", - пояснила причину подачи иска Инна Крайняя.

Она уточнила, что в суде намерена предложить мэрии варианты квартир, которые застройщик выставил на продажу. "Квартиры в доме, построенном по муниципальному заказу, которые чиновники нам обещали предоставить, в настоящее время распродаются застройщиком по коммерческим ценам", - пояснила жительница Сочи.

Аналогичные иски к мэрии о их расселении подали семьи Бабий, Ежовых, Крижановских, Еременко, Орловых, Гордеевых и другие. Они также в конце февраля получили из суда решения, которыми судьи отказали мэрии Сочи в притязании выселить людей на улицу с небольшими деньгами без предоставления жилья.

По словам члена семьи Бабий, на их защиту встал судья Ткаченко, который в своем решении от 21 февраля сослался на статью 220 Гражданско-процессуального кодекса РФ, запрещающую дважды подавать в суд по одним и тем же мотивам, основаниям и обстоятельствам, и отказал мэрии в их выселении "за копейки".

Собственники жилья Ирина Погожева и Евгений Ежов рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что "отбиться от чиновников" им помогла своим решением 7 февраля судья Ольга Крижановская. На сторону семей Орловых и Еременко встал 17 февраля судья Гергишан.

По словам одного из собственников, Валентина Еременко, мэрия требовала через суд выселить его из квартиры за полмиллиона рублей. "Столько сейчас стоят два квадратных метра в Сочи", - сказал Валентин Еременко корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" попросил представителя прокуратуры Сочи прокомментировать, почему с 2017 года мэрия не выполнила решение суда по иску прокуратуры. "В отношении главы города Сочи А.С. Копайгородского 5 февраля 2020 года прокуратурой города Сочи внесено и рассмотрено представление за неисполнение вышеуказанного судебного акта", - сообщил представитель прокуратуры, однако затруднился пояснить, что изменило это представление, и порекомендовал обращаться с официальным запросом.

Если мэрия Сочи не выполняет решения судов, то у прокуратуры есть возможность в интересах жителей аварийного дома в соответствии с частью 2 статьи 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" инициировать уголовное преследование представителя властей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк.

Злостное неисполнение представителем власти, государственным или муниципальным служащим вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, говорится в части 2 статьи 315 УК РФ.

Комментариями от представителей мэрии Сочи относительно претензий жильцов "Кавказский узел" пока не располагает.

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