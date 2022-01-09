Жильцы аварийного дома в Сочи получили иски о принудительном выселении

09 января 2022, 03:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Собственники квартир в аварийном доме на Видовой улице получили иски мэрии Сочи о снятии их с регистрационного учета и выселении. Денег, которые дают чиновники, не хватит на приобретение аналогичного жилья в городе, заявили жильцы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2020 года жители аварийной многоэтажки по улице Видовой в Сочи потребовали от администрации новое жилье. Дом дал трещину после дождей, но жильцы отказались переселяться в гостиницу, потребовав от властей письменных гарантий на новое жилье. Мэрия Сочи пообещала переселить жильцов аварийного дома по улице Видовой в новое жилье к концу года. Суд обязал чиновников предоставить им новое жилье еще три года назад, однако процесс переселения растянулся, а власти ранее уже предлагали людям переселиться в такие же аварийные квартиры, рассказали жильцы.

Сообщение от собственников аварийного многоквартирного дома 33 по улице Видовой в Сочи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 25 ноября. "Наш дом состоит почти из 200 квартир, построен полвека назад. Половина квартир в доме приватизирована. Решением суда от 2017 года администрация города обязана нас "незамедлительно" расселить в благоустроенное жилье из аварийного дома. Однако «незамедлительное» расселение затянулось на три года, и конца этому не видно. Дом, в котором мы живем, стоит на оползне, весь покрыт трещинами и может в любой момент рухнуть», - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На новогодние праздники собственники и наниматели аварийного 192-х квартирного дома №33 по улице Видовая получили от мэрии Сочи иски о выселении на улицу и снятии их с регистрационного учета. Жильцы аварийного дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла" 8 января, что ни один их них так и не въехал в новостройку до Нового года.

"После новогодних праздников нас сразу же ждут суды. Кого-то в начале месяца, кого-то - в конце. У меня заседание назначено на 27 января. В этот же день будет заседание по принудительному выселению еще у трех моих соседей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Инна Крайняя.

Она показала иск сочинских чиновников (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором говорится, что «в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в настоящее время отсутствуют свободные от прав третьих лиц муниципальные жилые помещения, подходящие по степени благоустроенности для предоставления в целях расселения из аварийного жилищного фонда».

Кроме того в иске сказано, что «электронные аукционы признаны несостоявшимися, что указывает на отсутствие на рынке предложений требуемых жилых помещений для расселения аварийного многоквартирного дома № 33 по улице Видовой Хостинского района города Сочи».

В иске к Инне Крайней чиновники также отметили, что ее квартира "общей площадью 14,9 кв.м" стоит три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч рублей. Исходя из этого в иске предложено «изъять для муниципальных нужд путем выкупа принадлежащее на праве собственности жилое помещение - квартиру на улице Видовая, дом № 33 посредством перечисления со стороны муниципального образования город-курорт Сочи денежной суммы в размере 3 585 000 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек на банковский счет собственника, прекратить право собственности ответчика на квартиру в доме 33 по ул. Видовая, признать право собственности муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края на жилые помещения, выселить собственников и снять их с регистрационного учета».

Собственник квартиры в аварийном доме Дмитрий Гордеев признался корреспонденту "Кавказского узла", что не понимает, как суд Хостинского района мог принять подобные иски в производство". "Этот же суд принимал решение в 2017 году и еще ряд решений, которыми обязывал предоставить сочинцам именно жилье, а не деньги, за которые даже сама мэрия ничего приобрести не в состоянии", - сказал он.

По словам Гордеева, чиновники уже подавали в отношении него аналогичный иск, но 21 августа 2019 года суд отказал в его удовлетворении. "В удовлетворении основного иска администрации города Сочи к Гордееву Дмитрию об изъятии для муниципальных нужд путем выкупа жилого помещения, прекращении права собственности, признании права собственности на жилое помещение, выселении из жилого помещения – отказать. Встречный иск Гордеев Д.В. к администрации города Сочи об обязании предоставить жилое помещение при расселении аварийного жилого дома – удовлетворить», - говорится в решении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«Решения 2017 и 2019 годов не выполнены. Мэрия подает очередной иск вместо того, чтобы выполнить два невыполненных решения суда о предоставлении жилья. Почему меня должно волновать, что у них в казне нет денег и нет муниципального жилья? Это обязанность чиновников наполнять и распределять бюджет, чтобы деньги и жилье было. А если чиновники не выполняют своих обязанностей, они должны отвечать за это перед законом», - считает Дмитрий Гордеев.

По его словам, в суд его вызывают 19 января, как и троих соседей.

Жильцов обвинили в том, что они знали об аварийном состоянии дома перед покупкой квартиры

Оксана Еременко, которая воспитывает двоих детей, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также получила иск о выселении. «Я получила очередной иск о выселении с теми же требованиями, что и год назад. Сейчас чиновники требуют выселить мою семью с выплатой всего в миллион рублей согласно договора купли-продажи. Ссылаясь на поправку в законе <от 2019 года>, что мы купили жилье в аварийном доме. У меня на руках есть решение, вступившее в законную силу от 30 декабря 2020 года, где администрации города уже было отказано в удовлетворении этих требований, и апелляционное краевое определение от 2021 года, которое оставило решение первой инстанции без изменения. Сейчас у меня назначено судебное заседание на 28 января по новому кругу», - рассказала она.

По ее словам, ее семья приобрела квартиру в 2016 году в ипотеку. «Моя семья состоит из четырех человек - муж и двое детей. Приобрели мы жилье в апреле 2016 году в ипотеку. Как оказалось, в уже аварийном доме. Более трех лет мы судились, выиграли все суды. Сначала нам обещали благоустроенные квартиры с кухней и ванной, затем только выплату в размере один миллион 140 тысяч рублей. После того, как администрации было отказано в выселении и выплате нам компенсации, прошел почти год. Никаких конкретных действий и предложений нам не поступало. Буквально два месяца назад администрация провела очередную оценку, указав приблизительно сумму в 3 500 000. Теперь они предлагают забрать эту сумму, не предоставляя жилья. Естественно, мы отказались, так как нам нужна квартира, а не деньги, тем более квартира у нас в ипотеке. Но теперь, оказывается, чиновники пошли дальше, и нам вообще не положена квартира и даже выплата в 3 500 000 уже не положена, так как мы купили квартиру в аварийном доме всего за миллион. Но эти деньги мы платили пять лет назад, тогда цены были другие. При этом нас никто не извещал, что квартира в аварийном доме. Откуда мы могли знать, если нам госорганы провели сделку без каких-либо отказов в этом. Что мы на этот миллион купим в Сочи сегодня?» - недоумевает Оксана Еременко.

Она рассказала, что в августе 2017 года суд уже вынес решение в пользу жильцов дома. «Нас должны были расселить незамедлительно. Получается администрация не исполнила решение суда и до сих пор являясь должником по решению от 1 августа 2017 года. Активно пытается сделать мою семью бездомной, оставив двоих несовершеннолетних детей на улице <...> На все мои вопросы о том, что они не расселили нас вовремя, о том, что закон обратной силы не имеет, о том, что суд отказал администрации в иске о выселении моей семьи мне ответа не дали», - также добавила она.

Приезжие специалисты имеют право на жилье раньше переселенцев

По словам анонимного сотрудника прокуратуры, в Сочи имеется "большой социальный фонд, который формируется из двух источников". "Первый - от инвесторов квартиры поступают в собственность муниципалитета в размере 10-15 процентов от площадей застройки. Ведь земельные участки в Сочи просто так никто не раздает. Второй источник формирования социального фонда, - это так называемый «выморочный фонд». Этот фонд формируется после смерти одиноко проживающих сочинцев. Эти квартиры обязаны ремонтировать и передавать очередникам. Однако чиновники <...> разработали практику перевода социальных квартир в служебный фонд. И таким образом все, что принадлежит переселенцам, уходит чиновникам, которые получая это служебное жилье по постановлениям мэра затем через суды переводят его обратно в социальный фонд и потом приватизируют. Такая процедура необходима, потому что служебные квартиры приватизировать нельзя. Так без копейки денег и без стояния в очереди приезжие чиновники становятся собственниками жилья в Сочи», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, средства на покупку жилья нуждающимся поступают в бюджет города также по разным федеральным и региональным программам из федерального и регионального бюджета, на чем чиновники с 2010 года и делают упор, предлагая сочинцам ждать, когда заработает та или иная программа.

По словам руководителя департамента городского хозяйства администрации Сочи Артура Рогоняна, служащие муниципалитета, которые нуждаются в жилье - это не только чиновники, но и учителя школ, врачи, сотрудники сферы ЖКХ, которые имеют право на получение служебного жилья. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что жильем следует в первую очередь обеспечивать «приезжих специалистов» муниципалитета, а уже потом - сочинцев.

Некоторые квартиры в доме для переселенцев продаются

Наниматель социальной квартиры в аварийном доме №33 по улице Видовая Елена Журба рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что так и не стала новоселом под Новый год, как обещала мэрия. И никто из ее соседей-нанимателей аварийного фонда не стал новоселом. «Новостройка пустует. Я и мой взрослый сын признаны малоимущими по распоряжению тех же чиновников. Наши уже две отдельные семьи официально являемся нуждающимися в улучшении жилищных условий, так как вдвоем проживаем на 14 квадратных метрах. Постановлением администрации города Сочи № 2040 от 13 декабря 2019 года мы с сыном имеем право на внеочередное предоставление жилья по социальным нормам. Мы согласились уже проживать вместе, но только в двухкомнатной квартире. Но тут нам объявили, что двухкомнатную мы не получим, так как такой метраж нам якобы не полагается. Естественно, подписывать какие-либо документы на однокомнатную квартиру мы отказались и нам объявили, чтобы мы готовились к суду. Но пока дело до суда не дошло, мы с сыном обратились к прокурору края, которого попросили дать оценку действиям чиновников сочинской мэрии, которые лишают положенного по закону жилья и его площадей не только очередников, но и внеочередников», - рассказала она.

По словам Дмитрия Гордеева, дом по улице Ломоносовской, 2Б состоит из двух корпусов. «Согласно разрешения на строительство строится два корпуса. Один - для нас. Второй - для коммерческих продаж застройщика. Наш корпус № 1 введен в эксплуатацию 16 ноября прошлого года. Согласно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в социальном доме 123 квартиры. Однако из них было выкуплено и попало в собственность мэрии всего 89 квартир. На сайте застройщика квартиры в социальном доме почему-то распродаются по коммерческим расценкам. 34 квартиры застройщик реализует по коммерческим ценам в ущерб нам, переселенцам. И, судя по сайту, из 34 квартир осталось уже только 11, 23 квартиры уже проданы. При этом второй корпус, на возведение которого застройщику также выдано разрешение, будет состоять из девяти этажей и в нем планируется построить 150 коммерческих квартир», - рассказал он.

В офисе продаж корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что дом сдан в эксплуатацию и квартиру в нем можно приобрести по цене 250 тысяч рублей за квадратный метр. «Осталось всего 11 квартир», - отметила менеджер офиса продаж.

Юрист Алла Кортель, которая помогает консультациями жителям аварийного дома, считает, что действия чиновников незаконны. «Достаточно сказать, что есть решения судов, вступившие в силу, которые они не выполняют, что дает основания для переселенцев обратиться в правоохранительные органы по факту нарушения их прав и нарушения статьи 315 УК РФ, которая карает злостных неисполнителей решений судов. Уже прошло почти пять лет, как решения судов не выполняются, и есть все основания требовать привлечения виновных к уголовной ответственности», - считает юрист.

По ее словам, жителями аварийного дома, чьи права нарушены, отправили коллективные жалобы во все инстанции, которые правомочны урегулировать конфликт. «Мне известно, что жильцы и ранее писали подобные заявления, но ответов никаких на свои обращения никто так и не получил», - отметила Кортель.

Новостройка для переселенцев построена на оползневом склоне

Лидер движения "Альтернативный Сочи" Ирэн Ильенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что дом для переселенцев с Видовой, 33 построили на оползне. "Фактически рано или поздно пострадают и сами переселенцы, и жители дома на улице Горнострелковой Дивизии. Уже сейчас люди пережили оползни из-за этой стройки, застройщик оставлял тысячу абонентов без воды, потому что опять сошел оползень и нарушил общий водовод. Затопило дом по улице Горнострелковой дивизии. Люди не могли выйти с подъездов, текла река. В настоящее время жильцы дома задыхаются от грязи и пыли, потому что вся грязь от новостройки летит с горы вниз на многоквартирный дом. Что будет со склоном, когда застройщик начнет строить свой второй коммерческий дом - никому не известно. Мы уже знаем и видели, как страшны оползни в Сочи и разрушенные дома восстановлению не подлежат. Со строительством этого дома изначально все было не так. Не знаю, какие обещания давал в мэрии застройщик, но с самого начала администрация города писала в отписках на обращения граждан, что дома будут построены для расселения аварийного жилья на Видовой. В процессе строительства то, о чем предупреждали жители, случилось трижды. Из-за подвижки грунта сначала провалилась часть дороги на Ломоносовской, затем склон стал ползти. В проекте изначально не было учтено, что строительство будет вестись на оползневом участке, и что средств понадобится намного больше, чтобы укрепить склон. Сейчас потрачено уже много денег на то, чтобы возвести укрепительную стену высотой в пятиэтажный дом, чтобы остановить ползущий грунт. Стенка весьма хрупкая, вода скапливается и грязными ручьями течёт по стене, подмывая склон. Деваться ей некуда. Получается, что от этой стройки могут пострадать и новоселы, и старожилы. Только кто будет компенсировать ущерб людям в случае ЧС?» - задается вопросом Ильенкова.