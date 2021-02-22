Жители Сочи потребовали устранить последствия оползня

22 февраля 2021, 06:11

Сочинцы, живущие на улице Ломоносовской, оказались практически отрезанными от мира после того, как оползень разрушил дорогу. Они не исключили, что сход оползня вызван строительством многоэтажки на склоне.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года жители Сочи пожаловались на строительство многоэтажного дома на оползневом склоне. Они заявили, что опасаются схода оползня на их дома.

Сообщение о сходе оползня на улице Ломоносовской в Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 18 февраля. "В результате непродуманной строительной политики администрации города сегодня (18 февраля) сошел оползень на улице Ломоносовской. Против стройки многоквартирного дома жители близлежащих домов категорически возражали, тем не менее разрешение было выдано", - написал автор сообщения. Еще одно сообщение о той же проблеме пришло на sms-сервис также 18 февраля чуть позже. "Дом построен на оползневом склоне с нарушениями. В результате чего и сошел оползень, угрожающий захватить и близлежащие дома", - написал автор второго сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась 21 февраля с авторами сообщений. Первое прислали жители домов на улицу Ломоносовской (здесь, по данным Росреестра, проживает порядка 200 человек), второе - жители многоквартирного дома на улице 20-й Горнострелковой дивизии (в доме проживает около 300 человек).

Жительница многоэтажки на улице Ломоносовской Ирина Стрепкова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что дорога общего пользования, ведущая к их дому, в результате строительных работ ушла под землю. "В случае катастрофы техногенного либо природного характера к нам не сможет проехать спасательная техника. Застройщик лишил нас единственной дороги", - сказала она, добавив, что, как и некоторые ее соседи, вынуждена была временно съехать из собственной квартиры, опасаясь последствий оползня.

По словам Стрепковой, "улица Ломоносовская всегда была тупиковой, но к нам приезжал с Курортного проспекта спецтранспорт, до нас от федеральной трассы метров 500".

"Но сейчас их никто не может преодолеть - дороги нет. Она вся ушла и продолжает проваливаться возле бывшего госпиталя и морга, который был тут во время войны. Сейчас это историческое здание морга застройщик параллельно переделывает под коммерческое жилье [...] Полгода назад у нас произошло ЧП в районе трех бараков: кто-то поджег автомобиль [...] Мы вызвали пожарных, и не дождавшись их, сами хватали ведра, и сами тушили пожар. Пожарные не могли проехать к нам, так как в то время дорога была перекрыта железным забором. Они объезжали по улице Транспортной, чтобы попасть на наш пожар. Но когда они наконец доехали, мы сами уже все потушили", - рассказала Стрепкова.

Жительница одного из близлежащих домов Валентина Горбунова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что для строительных работ была построена котельная на газе, и ночами вместо свежего воздуха ей приходится дышать газом, от чего болит голова. Другие жители бараков на улице Ломоносовской также пожаловались на запах газа.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте. Оползень действительно произошел, и единственная дорога, ведущая к упомянутым домам, недоступна. Часть дороги ушла под землю. Весь склон фактически лишен деревьев.

Жители улицы Ломоносовской, которые не могут проехать к своему дому на личном автомобиле, вынуждены оставлять их на подъездах к улице. Затруднен и проход людей к домам.

Выше старых домов барачного типа построены два многоквартирных восьмиэтажных дома, квартиры в которых активно распродаются. Здесь же власти планируют расселить жителей дома 33 по улице Видовой, который был разрушен оползнем в феврале 2020 года.

Жительница дома 33 по улице Видовой Татьяна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что она и ее соседи не хотят переселяться из поврежденного оползнем дома в другой дом, который также может быть поврежден оползнем. "Мы не хотим жить, как на пороховой бочке", - заявила она.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители улицы Ломоносовской начали бить тревогу еще в 2017 году. "Они просили нас вмешаться, и наше движение выступило в защиту прав жителей этой улицы. В 2017 году нам удалось отстоять оползневой участок, где мэрия надумала строить детский сад. Была нагнана техника, но после вмешательства нашего движения стройку прикрыли. Однако новое строительство - уже многоквартирных домов - развернулось летом 2020 года. Было также написано от движения много писем в разные инстанции, но на них пришли одни отписки, и стройка продолжилась", - сказала она, добавив, что, по ее мнению, сход оползня связан со строительными работами.

Лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что писала письма в защиту прав и интересов жителей улицы 20-й Горнострелковой дивизии в различные инстанции, однако пришли ответы, которые ничего не решали в плане отмены строительства.

Ведущий геолог ГУП "Кубаньгеология" Надежда Васильева сообщила, что склон улицы Ломоносовской, идущий вдоль федеральной трассы Курортного проспекта от реки Бзузу, "является очень опасным в плане оползневых процессов".

По словам Васильевой, в Сочи геологи перед любым строительством давали свое государственное заключение на возможность либо невозможность строительства на оползневых склонах. Таких зон в городе насчитывается около четырех тысяч. "В Сочи на базе института Южгипрокоммунстрой были очень ценные архивы по оползневым процессам в Сочи, которые ежегодно отслеживались и фиксировались специалистами. Но после развала СССР и закрытия института архивы были утеряны. То, что осталось - лишь малая доля научных изысканий, которые проводились годами", - отметила Васильева.

Архитектор Владимир Смирнов, который проживает в доме напротив стройки и начавшегося оползня, отметил, что "во время СССР были нанесены на карты оползневые зоны, запрещенные к застройке, куда входит и этот "спящий" ранее оползень". "На этих оползнях никто и никогда не строил, понимая, что это может привести к трагедии. Наоборот, склоны укрепляли посадками садовых либо диких растений, отдавали их людям под огороды и сады. Сейчас все беспощадно вырубается, естественно, земля будет ползти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мэрии Сочи придерживаются иного мнения о произошедшем инциденте. "Оползень небольшой. Восстановление дороги идет полным ходом, скоро она будет восстановлена. Режим ЧС не объявлялся", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян.