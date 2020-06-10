Жители Сочи потребовали остановить строительство на оползневом склоне

10 июня 2020, 04:15

Рабочие вырубили деревья под строительство многоэтажного дома на оползневом склоне в Сочи и теперь жильцы соседних домов опасаются, что оползень может сойти на их дома.

На участке, огороженном забором, ведется подготовка к строительству, там находится тяжелая техника, передал побывавший на месте работ корреспондент "Кавказского узла". На очищенном от деревьев крутом оползневом склоне к месту строительства проложены технические дороги, рядом лежат пни и стволы здоровых деревьев. На заборе вокруг участка паспорт строящегося объекта отсутствовал. Рядом с участком расположены частные и многоквартирные дома.

Сообщение о строительстве многоэтажного дома на оползневом склоне поступило на sms-сервер "Кавказского узла". "В региональное отделение партии "Яблоко" обратились обеспокоенные жители микрорайона. Строительство семиэтажного и девятиэтажных домов на оползневом склоне - это опасная нагрузка на оползневой склон и опорную стену [...] и реальная опасность для жизни и здоровья людей в случае разрушения опорной стены", - написал 6 мая автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Работы начались более месяца назад, когда действовал карантин и все должны были сидеть дома под угрозой штрафов, рассказала корреспонденту жительница многоквартирного дома по улице 20-й Горнострелковой дивизии Вера Алмазова.

С 31 марта жителям Кубани запрещено покидать свои дома, а поездки на личных машинах возможны лишь на основании спецразрешений. 30 апреля губернатор Вениамин Кондратьев продлил на Кубани режим самоизоляции до 12 мая, а азтем до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутри муниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется. С 1 июня в Сочи, как и в целом на Кубани, открылся курортный сезон. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане сочли открытие курортного сезона преждевременным. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

"Я пошла выносить мусор и увидела, как неизвестные возводят забор и перекрывают проход в леспарковую зону. Обошла вокруг и убедилась, что глухой забор проходит по границе с санаторием "Золотой колос" и доходит до опорной стены при выходе на федеральную трассу. Очень удивилась, и даже подумать не могла, что на оползневом склоне начнут спиливать реликтовые деревья", - сказала она. Алмазова рассказала, что на следующий день услышала шум электропил и поняла, что пилят деревья.

По ее словам, она вместе с соседями стала звонить во все инстанции, но им отвечали, что из-за карантина никто не работает. "Пока мы пытались хоть куда-то достучаться, уже полсклона вырубили. На заборе не было паспорта объекта, и рабочие отказывались пояснить что вообще происходит", - рассказала Алмазова. Полицию вызвать все же удалось, но силовики отказались принимать жалобу и заявили, что у застройщика есть все документы на спил деревьев и на строительство. "Когда мы пригрозили, что устроим публичную акцию, полицейские предупредили нас об аресте или штрафе за нарушение общественного порядка и уехали", - сказала она.

"Мнение жителей Сочи уже не спрашивают. Был единственный уцелевший кусочек зелени, воздуха, место отдыха, и тот уничтожили [...] Цена этому - здоровье местных жителей из-за неблагоприятной окружающей среды", - считает 55-летняя жительница соседнего дома по этой же улице домохозяйка Алла Черкашина.

В многоквартирном доме, напротив которого развернулась стройка, проживает порядка трехсот человек, и мы опасаемся, что если опорная стена не выдержит, то оползень двинется на их дом, рассказала домком дома по улице 20-й Горнострелковой дивизии Елена Бойко. "Мы тогда просто лишимся единственного жилья", - возмутилась она. Бойко отметила, что люди страдают от шумов, которые уже месяц круглосуточно доносятся со стройки на склоне горы.

Многодетная мать 30-летняя Валентина Васильева рассказала, что рядом с их 90-квартирным домом нет детской и спортивной площадки, и то, что вырубили зеленую зону напротив дома, повергло жильцов в шок.

Жильцы близлежащих домов обратились в краевое отделение партии "Яблоко", направлены письма губернатору Краснодарского края, прокурору, президенту России с требованием остановить стройку, провести проверку и принять меры, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова. "Под строительство семиэтажного и девятиэтажного домов предоставлен склон с ярко выраженными оползневыми процессами, покрытый лесом и сдерживаемый опорной стеной федеральной дороги. Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Сочи и предоставлен в пользование на условиях аренды", - говорится в письме Ильенковой от 13 мая губернатору Краснодарского края, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Она указала, что жильцы дома по улице 20-й Горнострелковой дивизии обеспокоены безопасностью производимых строительных работ, так как ранее в этом месте уже был оползень, лишивший крова жильцов одноэтажных домов.

"Более того, строительство ведется над опорной стеной [...] (она) может не выдержать нагрузки строительства многоэтажных домов", - указала в письме Ильенкова, потребовав остановить стройку. По ее словам, ответ на это обращение не был получен, стройка ведется.

Заместитель департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Антон Кирсанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 14 апреля выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса частному лицу на земельном участке общей площадью 11 027 квадратных метров. По его словам, проектом запланировано строительство двух корпусов многоквартирных жилых домов - семиэтажного и девятиэтажного. "Срок действия указанного разрешения - до 14 апреля 2022 года", - отметил Кирсанов.

Застройщику был выдан порубочный билет почти на 100 здоровых растений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист Управления леспопаркового хозяйства администрации Сочи Алексей Жмайло. Он пояснил, что порубочный билет был выдан на основании разрешения на строительство.

Участок в 2013 году был оформлен в муниципальную собственность, а затем суд обязал администрацию в 2014 году передать землю с лесными насаждениями под строительство фитнес-центра физическому лицу сроком до 2063 года, однако этот человек переуступил свои права на лес общего пользования другому физлицу, которое и развернуло стройку, говорится в ответе на запрос "Кавказского узла" исполняющего обязанности первого заместителя главы Сочи В. Пушкарева.

"Частное лицо не может получать разрешение на строительство коммерческого многоквартирного жилого комплекса. Таким правом наделены только юридические лица", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат" Александр Енин. По его словам, как правило, частные застройщики не берут деньги с дольщиков через банк, а принимают только наличные, чтобы уходить от налогов. "В случае, если дом не будет построен, то в этом случае и ответственности никакой такой застройщик нести не будет", - сказал он.

"Лечебно-оздоровительные местности, курорты и их земли являются особо охраняемыми объектами и территориями, следует из статьи 16 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Сочинский курортный регион является курортом федерального значения на основании постановления Президиума ВС РФ № 4766-1, Правительства РФ № 337 от 12.04.1993 «О государственной поддержке функционирования и развития города- курорта Сочи», и какое-либо строительство на курортных землях. не имеющее отношения к оздоровлению, не допустимо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Шикарев.

Комментариями администрации Краснодарского края, прокуратуры Краснодарского края и президента России по поводу обращений краевого отделения партии "Яблоко" "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в марте жители нескольких частных домов, расположенных по улице Известинской в Сочи пожаловались, что из-за построенных выше по склону двух многоквартирных домов сходят оползни. Они заявили, что массы земли повредили их дома, а власти бездействуют.