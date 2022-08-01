Игроки ФК "Ростов" и "Химки", фото: пресс-служба ФК "Ростов"

01 августа 2022, 02:19

Система Fan ID отпугнула ростовских болельщиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первый домашний матч "Ростова" после введения паспортов болельщика, против которых выступало фанатское сообщество, посетили чуть более пяти тысяч человек. Это в девять раз меньше вместимости стадиона "Ростов-Арена".

Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что на шесть стадионов России в новом футбольном сезоне будут пускать только при наличии Fan ID, несмотря на протесты болельщиков. В числе стадионов - "Ростов-Арена". Ранее фанаты "Ростова" заявляли о том, что будут бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика.

Первый домашний матч "Ростова" после введения паспортов болельщиков, который состоялся 31 июля, посетили 5313 человек - такие данные были выведены на экраны стадиона во время игры. При этом стадион рассчитан на посещение 45 тысяч человек, то есть в девять раз больше. Это худшая посещаемость домашнего матча "Ростова" в 2022 году, пишет 1rnd.ru.

Примечательно, что накануне матча "Ростова" с "Химками" эксперты прогнозировали, что его посетят до 10 тысяч болельщиков.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью после матча признался, что не понимает, зачем введены Fan ID. "После хороших, добротных матчей на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID", - приводит его слова 161.ru.

Пять матчей 3-го тура РПЛ на стадионах, где введены Fan ID, посетили 34 088 человек, причем больше всего фанатов - 11 847 человек - посетили матч "Нижнего Новгорода" и ЦСКА. Таким образом, средняя посещаемость стадионов с Fan ID составила 6817 человек, сообщает "Легалбет".

Ранее, 29 июля Минцифры России сообщило, что паспорта болельщиков для посещения матчей оформили 100 тысяч человек, в том числе 17 тысяч - в Ростовской области.

"Ростов" в матче с "Химками" одержал победу со счетом 1:0, по итогам третьего тура РПЛ команда набрала пять очков и занимает шестой место в турнирной таблице, сообщает championat.com.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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