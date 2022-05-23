Паспорт болельщика станет обязательным на "Ростов-Арене" в новом сезоне

23 мая 2022, 05:50

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Несмотря на протесты фанатского движения, в новом футбольном сезоне на шесть стадионов России болельщиков будут пускать только при наличии Fan ID, в том числе на "Ростов-Арену".

Как писал "Кавказский узел", 21 мая завершился сезон 2021/2022 Российской премьер-лиги. Впервые в истории клуба "Сочи" стал серебряным призером соревнований. Чемпионом стал в четвертый раз подряд петербургский "Зенит", третье место досталось московскому "Динамо".

Паспорт болельщика Fan ID станет обязательным для посещения футбольных матчей на "Ростов-Арене" в сезоне 2022/2023, сообщает 161.ru.

По словам директора по развитию Российского футбольного союза Максима Митрофанова, упомянутый паспорт начнет использоваться на шести стадионах. Кроме Ростова-на-Дону, это будут Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Остальные стадионы присоединятся к системе позднее.

Ранее фанаты футбольного клуба "Ростов" заявляли о том, что будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID. В январе фанатские объединения клуба заявили, что не будут оформлять паспорт болельщика, так как его введение не скажется положительно на безопасности посещения стадионов, а станет лишь очередным инструментом "повсеместного и чрезмерного контроля", пишет donday.ru.

В заявлении, которое фанаты распространили в соцсетях, они назвали введение Fan ID отсеиванием "неправильных" болельщиков, которое "направлено на искоренение организованного и красивого фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр".

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