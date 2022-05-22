"Сочи" впервые стал серебряным призером Российской премьер-лиги

22 мая 2022, 03:55

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Разгромив московский клуб "Динамо" со счетом 1:5 "Сочи" впервые в истории стал серебряным призером Российской премьер-лиги.

В последнем матче Российской премьер-лиги футбольный клуб "Сочи" на выезде одержал победу над московским "Динамо". Матч состоялся 21 мая.

Первый гол полузащитник гостей Кристиан Нобоа забил в собственные ворота на 16-й минуте, но спустя 12 минут сочинцы сравняли счет - Артур Юсупов забил мяч в ворота "Динамо", пишет РИА "Новости".

Следующие два гола в ворота москвичей забыл Матео Кассьера, а на 45-й минуте Кристиан Нобоа успешно реализовал пенальти. Наконец, на 69-й минуте опять Матео Кассьера забил еще один гол и счет стал 5:1.

В итоге "Сочи" впервые в истории стал серебряным призером Российской премьер-лиги. "Динамо" заняло третье место.

ФК "Сочи" образован в июле 2018 года. Первый сезон клуб провел в Футбольной национальной лиге, занял второе место и вышел в Российскую премьер-лигу. В сезоне 2019/2020 клуб смог занять лишь 12-е место, в следующем сезоне поднялся уже до пятого места, пишет Коммерсант".

Чемпионом соревнований стал петербургский "Зенит", который завоевал титул в четвертый раз подряд, сообщает sports.ru.

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