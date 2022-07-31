Жители армянского села вышли на акцию против загрязнения воды в канале

31 июля 2022, 21:00

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Жители села Джрашен Араратской области перекрыли дорогу, протестуя против загрязнения воды в протекающем по селу канале. Виной ухудшения качества воды крестьяне называют сбросы отходов свинофермы.

Несколько жителей села Джрашен сегодня в знак протеста перекрыли дорогу, ведущую из Нубарашена в Араратскую область.

Сельчане рассказали, что местный бизнесмен открыл свиноферму, отходы которой сбрасываются в воду, сообщает NEWS.am.

Протестующие пожаловались на плохое качество воды, которым пользуются жители десяти сел для полива своих огородов. По словам сельчан, они уже более 20 лет пытаются решить эту проблему, и уже не знают, к кому обратиться, передает shamshyan.com.

Канал, о котором идет речь, имеет протяженность в несколько километров, он был построен еще в советские годы, отмечает портал, указывая, что протестующие спустя некоторое время разблокировали трассу, но пригрозили вывести на следующую акцию протеста более 30 человек, если власти не найдут решения их вопроса.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля жители сел Гетк и Гарибджанян Ширакской области перекрыли трассу Гюмри-Армавир, требуя обеспечить населенные пункты водой для полива насаждений. По их словам, из-за нерешенной проблемы с водоснабжением гибнет урожай.

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