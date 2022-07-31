Участники акции протеста в селе Джрашен 31 июля 2022 года. Фото: https://img.shamshyan.com/bphotos/2022/07/31/7f298a11301805bcd31d8d5ad7adb6d0.jpg

31 июля 2022, 21:00

Жители армянского села вышли на акцию против загрязнения воды в канале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Джрашен Араратской области перекрыли дорогу, протестуя против загрязнения воды в протекающем по селу канале. Виной ухудшения качества воды крестьяне называют сбросы отходов свинофермы.

Несколько жителей села Джрашен сегодня в знак протеста перекрыли дорогу, ведущую из Нубарашена в Араратскую область.

Сельчане рассказали, что местный бизнесмен открыл свиноферму, отходы которой сбрасываются в воду, сообщает NEWS.am.

Протестующие пожаловались на плохое качество воды, которым пользуются жители десяти сел для полива своих огородов. По словам сельчан, они уже более 20 лет пытаются решить эту проблему, и уже не знают, к кому обратиться, передает shamshyan.com.

Канал, о котором идет речь, имеет протяженность в несколько километров, он был построен еще в советские годы, отмечает портал, указывая, что протестующие спустя некоторое время разблокировали трассу, но пригрозили вывести на следующую акцию протеста более 30 человек, если власти не найдут решения их вопроса.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля жители сел Гетк и Гарибджанян Ширакской области перекрыли трассу Гюмри-Армавир, требуя обеспечить населенные пункты водой для полива насаждений. По их словам, из-за нерешенной проблемы с водоснабжением гибнет урожай.

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Примечание:

"Участники акции в Ереване выступили в поддержку Украины", "Армянские сельчане потребовали восстановить автобусный маршрут в Ереван", "Жители армянского села потребовали от властей сделать дорогу к пастбищам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 июля 2022, 23:10

31 июля 2022, 22:05

  • Начато строительство подъездной дороги к горнорудному комбинату в Тырныаузе

    В рамках проекта по запуску Эльбрусского горнорудного комбината получена лицензия на право пользования недрами, разработано технико-экономическое обоснование с оценкой рудных запасов, начато строительство подъездной автодороги, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии.

31 июля 2022, 20:01

31 июля 2022, 18:55

31 июля 2022, 17:46

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