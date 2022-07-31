Жители Чечни призвали отказаться от практики дорогих подарков семье жениха

31 июля 2022, 14:56

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Практика дорогих подарков семье жениха от невесты противоречит традициям, и ее следует отменить, указали пользователи Instagram* в комментариях к видео гостелеканала "Грозный".

Публикация о том, что жители Чечни "выступили против нововведений при проведении свадебного обряда", размещена в Instagram*-аккаунте телеканала "Грозный" 29 июля. "В последнее время в чеченском обществе наблюдается такая тенденция, как дарение дорогих подарков свекрови от невесты в день свадьбы. Жители Грозного отметили, что подобные нововведения не имеют ничего общего с чеченскими традициями и адатами, а также противоречат законам религии", – говорится в публикации, авторы которой не уточнили, с чьей подачи эта практика возникла.

В опубликованном видеосюжете приведены мнения двух человек, в том числе молодого человека Магомеда Индербиева. "Изначально […] насколько я знаю – а я хорошо знаю – этого не было. Это нововведение – касательно шубы, короны – это только в этот промежуток, 3-4 года. Я считаю, что это неправильно… Это затратно, потому что невеста много затрат делает, и никак это потом не восполняется. Это особенно трудно для родителей девушки. Поэтому я считаю, что это стоит убрать", – говорит на видео житель Чечни.

Неодобрение новой практике высказала в видеосюжете и немолодая жительница Чечни Зулихан Юнусова. Пояснение своей позиции женщина озвучила на чеченском языке.

Авторы многих комментариев, написанных на русском языке, также выступили против дорогих подарков свекрови от невесты. "На свалку эти нововведения в виде дешевых понтов! Пусть всё будет так, как в старые добрые времена!" – написал, в частности, ramzan.5o.

"Введите в моду скромную церемонию свадьбы, как наши предки. Ведь у нас такие красивые обычаи изначально были", – предложила ameliia1135. "Не у каждого есть деньги, в долги идут родители, это нелегко, зачем дарить […], не у каждого есть возможность, не все шикуют", – написала kamilaazhigova.

Нововведения, о которых речь, распространены в Чечне вопреки недовольству, указали некоторые пользователи соцсети. "Все не одобряют, но все делают", – заметил, в частности, baysolte. "Проблема в том, что все не одобряют, но делают, не одобряя", – написал и ii9962614. "Не все соглашаются, я бы рада, если отменят нововведения", – возразила kh__elmira__s.

"Люди среднего достатка не могут себе позволить делать такие подарки. Может, это касается только тех, у кого есть большой достаток?" – задался вопросом dalibrandbuyerr. "Все эти церемонии зависят от двух женщин – свекрови и мамы невесты. Если они согласятся между собой, никто и не посмеет обсуждать, кто что принес. Мужчинам, думаю, и дела до этого нет", – высказал мнение edelweiss_mmm.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2020 года власти Чечни пообещали выдать по 50 тысяч рублей 207 женихам, у которых нет денег на традиционный выкуп невесты. Даже скромные свадьбы в Чечне сопряжены с большими расходами, и экономические трудности нередко вынуждают людей откладывать вступление в брак, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

В мусульманских странах нет распространенной практики помощи нуждающимся женихам с выкупом невесты, рассказали исламовед Леонид Сюкияйнен, востоковед Дмитрий Микульский. При этом в мусульманских странах наблюдаются проблемы с оплатой махра (выкупа за невесту), пояснил тогда востоковед Михаил Рощин. "Я был в Ираке в годы молодости, работал там с молодежью, для которой это была достаточно серьезная проблема. У меня сложилось впечатление, что реально получается, мужчины ранее 30 лет не были в состоянии жениться. Эта проблема, которая реально существует в различных мусульманских обществах", – рассказал он.

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