Обещания Калиматова решить проблемы с нехваткой школ вызвали недоумение пользователей соцсети

31 июля 2022, 07:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии некоторые школы с начала учебного года переводят на двухсменку, а завершить строительство школы в Назрани не могут завершить уже четвертый год, сообщили пользователи Instagram*, комментируя заявление главы республики Махмуд-Али Калиматов о планах снизить дефицит мест в школах.

Как писал "Кавказский узел", в январе министерство просвещения и министерство строительства России опубликовали данные статистики, согласно которой Ингушетия вошла в десятку регионов страны с наибольшим числом школ, нуждающихся в капитальном ремонте.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что в 2022 году планируется сдать в эксплуатацию девять детских садов и 21 школу, в том числе в городе Сунжа. "Это позволит снизить дефицит мест в школах до 59% и до 98% в дошкольном образовании", - написал он 29 июля в своем Telegram-канале.

При этом глава республики отметил, что потребность в новых школах все еще сохраняется в связи с тем, что Ингушетия занимает одно из первых мест по рождаемости в стране.

Калиматов также призвал Госстройнадзор "с большей ответственностью отнестись к составлению документов о техническом состоянии зданий и не давать разрешения на ввод его в строй до полного устранения нарушений при их наличии". "Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать. Мы и так тратим много средств на капитальный ремонт зданий", - отметил он.

Под сообщением Калиматова, также опубликованном 29 июля в группе news_ingushetii в Instagram*, насчитывающей по данным на 07.00 мск 31 июля 207 тысяч подписчиков, пользователи оставили 30 комментариев и 78 отметок "нравится". Авторы комментариев напомнили о неудовлетворительном качестве построенных ранее в Ингушетии школ.

"При Евкурове (Юнус-Бек Евкуров в 2008-2019 годах занимал должность главы Ингушетии, а после отставки был назначен замминистра обороны. – Прим. "Кавказского узла") тоже строили школы, и, как мы видим, все они в аварийном состоянии", - написал 777ro_os777.

"Школ хватит, а вот где учителей взять", - отметила tsuroevaa.asia. "У нас дефицит рабочих мест", - напомнил ей 130674_43.

Некоторые пользователи попросили главу республики открыть для детей колледжи в Малгобеке.

"Почему в Малгобеке не открывают колледжи, почему наши дети должны ездить в Магас или в Назрань?" - задал вопрос mir_mody_ing.

Пользователи также высказали недовольство затянувшимся строительством школы в Назрани.

"Бедную третью школу (в Назрани) уже четвертый год не могут достроить", - заметил dr_khashieva.

"Как сегодня (29 июля) мне сказали, строительство (школы в Назрани) стоит, как стояло. Денег нет. Решается вопрос, где будет учиться начальная школа", - написал пользователь igolkaing в сообществе themagastimes в Instagram*, насчитывающем 217 тысяч подписчиков. Под сообщением Климатова об увеличении мест в школах, по данным на 07.00 мск 31 июля, 207 тысяч пользователей оставили 20 комментариев и 30 отметок "нравится".

Авторы комментариев также возмутились, что в лицее в Магасе в новом учебном году сделали две смены.

"Поэтому в лицее в Магасе сделали две смены", - иронично заметила gafatima06_83.

"В лицее Магаса решили сделать вторую смену и ещё сделать шестидневку", - поддержала ее mishulya_lg.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.