Более тысячи семей беженцев получили жилье в Нагорном Карабахе после осенней войны

30 июля 2022, 23:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть многодетных семей вынужденных переселенцев въехали сегодня в новые дома в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, им предоставили мебель, а также коров и птицу. Всего жилье получили уже более 1000 семей. Сельчане рассказали, что планируют возделывать землю и выращивать скот.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня 2021 года министерство градостроительства Нагорного Карабаха сообщило, что дома для семей вынужденных переселенцев строятся в Степанакерте, а также в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах. Жилищный вопрос семей всех перемещенных лиц, которые остались жить в Нагорном Карабахе, будет решен в течение трех лет, заверили власти. После войны семьям с детьми пришлось скитаться по родственникам, рассказали беженцы. В декабре 2021 года госминистр Нагорного Карабаха заявил, что в течение трех лет будет сдано в эксплуатацию 5 000 квартир, для семей беженцев, которые вернулись в Нагорный Карабах, а не остались в Армении.

В рамках программы "100 домов в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")" первые шесть частных домов переданы сегодня семьям вынужденных переселенцев. Она стартовала в июне 2021 года по инициативе фонда "Арцах для жизни" совместно с Общественной телекомпанией Армении. Согласно проекту, жилой квартал, состоящий из 100 частных домов, строится в 20 километрах от Степанакерта, рядом с селом Даграв в Аскеранском районе.

Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Нагорного Карабаха и на пожертвования разных учреждений, ведомств, организаций, образовательных центров, а также жителей Армении и представителей армянской диаспоры, также сбор пожертвований ведется при помощи СМС, сообщил продюсер телепроекта "100 домов в Арцахе" Арман Микоян. По его словам, на возведение одного дома по сегодняшним ценам требуется порядка 18 миллионов драмов (около 44 140 долларов США).

Микоян отметил, что в эксплуатацию сданы шесть готовых домов, еще три дома находятся в стадии завершения, заложены фундаменты для возведения еще шести домов.

"Это экологически чистые, быстровозводимые, деревянные дома, состоящие из трех или четырех комнат, кухни, ванных комнат, веранды. При каждом доме есть земельные участки и каменные сараи для домашнего скота. Вся инфраструктура в домах полностью налажена. Правительство Арцаха выделяет необходимую мебель для кухни, спален и зала, бытовую технику. А компания "Еремян", кроме того, что выделила финансы для постройки одного дома, всем новоселам передает в дар домашних животных – корову, свиней, куриц", - рассказал продюсер.

Он добавил, что "готовые дома предлагаются многодетным семьям", из сел, которые перешли под контроль Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Сооснователь проекта "100 домов в Арцахе" Самвел Мовсисян отметил, что строительством дома и предоставлением домашних животных поддержка семей не заканчивается. "Мы начинаем новую образовательную программу для детей нового поселка, чтоб они имели возможность получить хорошее, современное образование. Сейчас строится IT-центр, а в дальнейшем, когда семей будет больше, будут построены и другие объекты инфраструктуры", - сказал Мовсисян.

За два послевоенные года более 1000 семей обеспечены жильем, до конца текущего года жилье получат еще 600 семей. В частности, с 2021 года по июль 2022 года правительство Нагорного Карабаха предоставило более 1000 квартир и частных домов, в результате строительства, покупки на вторичном рынке и ремонта свободного жилищного фонда, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе аппарата госминистра Нагорного Карабаха.

В стадии строительства находится почти 3640 частных домов и квартир. Из них 1406 строятся за счет госбюджета Армении и Нагорного Карабаха, 1047 возводятся Всеармянским фондом "Айастан", 991 - частными организациями, 192 - благотворительными проектами, сообщили в министерстве градостроительства Нагорного Карабаха.

В основном строительство квартир и частных домов ведется в Аскеранском районе В частности, на территории общины Иванян, на средства Всеармянского фонда "Айастан", правительств Нагорного Карабаха и Армении, строятся три жилых квартала из 180 квартир и 160 домов. В общине Овсепаван строятся два микрорайона с 92 и 59 частными домами - 92 дома строятся по благотворительной программе, (строительные работы осуществляет ООО "Капавор"), 27 - финансируются за счет бюджета Нагорного Карабаха, а 32 – за счет фонда "Айастан". Новые кварталы строятся в общинах Норагюх – до 400 частных домов, в Астхашене - 149 частных домов. Новый микрорайон на 160 частных домов появится и в общине Хнацах.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Многодетная семья Нуне Газарян, которая ранее жила в общине Тагавард Мартунинского района, сегодня въехала в новый дом, построенный в рамках проекта "100 домов в Арцахе".

До этого семья с тремя детьми жила на съемной квартире в городе, рассказала Нуне. По ее словам, в результате войны, они оставили в Тагаварде дом, пастбища, сельскохозяйственную технику, и большое поголовье рогатого скота. "Теперь, у нас есть свой дом. Нам предоставили коров и свиней. Начинаем заново создавать свое хозяйство. Мы молодые, и дети помогут. Я устала жить на съемной квартире, где не можешь даже создать уют. Теперь у нас все получится, главное, чтобы был мир", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эдику Каграманяну из Гадрутского района выделили четырехкомнатный дом в новом квартале. Он считает, что дом построен добротно, качественно, и подходит для его пятерых детей. "Все хорошо построено. Но меня также обрадовало, что можно огород возделывать перед домом, и сарай построен для домашнего скота. Я намерен создать свое фермерское хозяйство, и желательно большое, чтоб прокормить семью. До войны я работал на сельскохозяйственной технике – пахал поля на тракторе и убирал урожай на комбайне. Технику я потерял из-за войны, потому, сейчас подрабатываю наемным рабочим. Я уверен, что нам помогут, потому, что я не хочу жить на социальную помощь, а намерен создать свое хозяйство", - рассказал он.

Алвард Азизбекян из села Туми Гадрутского района рассказала, что после войны была вынуждена была с мужем и пятью детьми снимать жилье в городе. "Все эти два года, я мечтала, чтоб нам дали жилье в сельской община. И когда нам предложили этот дом в новом жилом квартале, я незамедлительно согласилась. А потом нам дали корову, двух свиней, куриц, несущих яйца. Дом обеспечен электричеством, водой, необходимой мебелью. Так как в ходе войны мы все потеряли, и у нас только документы и одежда, нам переехать было легко", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Алвард добавила, что дети будут ходить в школу села Даграв, не больше километра пути. по ее словам, она планирует заниматься домашним хозяйством, а муж будет продолжать работать - он занимается садоводством.

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