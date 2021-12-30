Вынужденные переселенцы получили жилье в Нагорном Карабахе

30 декабря 2021, 15:48

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111 семьям переселенцев из Гадрута и Шуши предоставлены квартиры в новостройках Степанакерта, всего власти Нагорного Карабаха планируют построить 6500 квартир и частных домов для семей вынужденных переселенцев. В декабре квартиры получили семьи, потерявшие близких в войне или находящиеся в сложной социальной ситуации, рассказали новоселы.

Как писал "Кавказский узел", жители Гадрута, которые переехали в Степанакерт после того, как их родной город перешел под контроль Азербайджана, пожаловались на неустроенность, проблемы с работой и высокие цены на съемное жилье. Семьи беженцев потеряли во время войны все имущество, власти частично компенсируют им стоимость аренды, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие жители Гадрутского района.

По данным правительства Нагорного Карабаха, до 40 тысяч человек стали вынужденными переселенцами. После войны, часть вынужденных переселенцев вернулась в Нагорный Карабах. 5300 семей или 20430 человек, продолжают оставаться в Армении. Власти непризнанной республики, ранее заявляли, что в течение ближайших пяти лет вынужденные переселенцы будут обеспечены жильем.

В декабре началось предоставление квартир в Степанакерте семьям, перемещенным с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, сообщил насильственно перемещенных из оккупированных территорий. В первую очередь получателями новых квартир являются перемещенные семьи погибших военнослужащих, а также многодетные семьи вынужденных переселенцев. Квартиры в Степанакерте предоставляются городским семьям. Жителям городов Гадрут и Шуши, жилье предоставляется в Степанакерте, а жителям сельской местности, жилье предоставляется из свободного жилого фонда в селах, или для них строятся частные дома в районах Нагорного Карабаха", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Он добавил, что семьи погибших в карабахских войнах смогут приватизировать жилье после года проживания в нем, а остальные семьи - после 10 лет проживания.

Новые кварталы в Степанакерте, где были распределены часть квартир, начали строиться еще до войны 2020 года, при совместном финансировании Всеармянского фонда "Айастан" и правительства Арцаха.

"Пять тысяч квартир будет построено в Нагорном Карабахе в течение трех лет. А в течение пяти лет жилищный вопрос вынужденных переселенцев будет решен полностью. В первую очередь квартиры получат семьи погибших в карабахских войнах, многодетные семьи и других социально-уязвимых групп, которые действительно проживают в Арцахе (Нагорный Карабах)", - сказал Бегларян.

По его словам, на средства благотворительных фондов и государственного бюджета в Степанакерте строятся 1211 квартир, а в районах Нагорного Карабаха -1438 квартир и жилых домов, которые будут сданы в течение следующего года. Все квартиры обставлены необходимой спальной и кухонной мебелью, и бытовой техникой. Процесс расселения переселенцев стартовал и в течение следующих месяцев, жилье вынужденным переселенцам будет предоставляться периодически, отметил Бегларян.

В Нагорном Карабахе Всеармянским фондом "Айастан (Армения)" реализуется около 40 программ общей стоимостью около 70 миллионов долларов. В частности, строятся 1100 квартир и частных домов, благоустраиваются более 50 километров дорог стратегического назначения, завершается строительство государственного университета, ремонтируются или строятся школы, ведутся три программы водоснабжения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе фонда

С 27 декабря семьям вынужденным переселенцам предоставлены из городов Гадрут и Шуши предоставлены 111 квартир в новостройках Степанакерта, по улицам Туманяна и Аракеляна. В январе будет предоставлены еще 300 квартир, проинформировал Комитет по жилищным вопросам Нагорного Карабаха. Списки очередников уточняются ежедневно, так как вынужденных переселенцев продолжают возвращаться в Нагорный Карабах, добавили в ведомстве.

Также жилье предоставляется беженцам из Азербайджана, которые переселились в Нагорный Карабах в начале карабахского освободительного движения и в годы первой карабахской войны, если эти семьи входят в социально-уязвимую группу, подчеркнули в Комитете.

Ранее в декабре, в ходе обсуждения госбюджета в Национальном собрании Нагорного Карабаха, председатель комитета по жилищным вопросам Армен Мангасарян отметил, что "при определении порядка предоставления жилья за основу будут приняты факторы необходимости и срочности".

По его словам, в ближайшие годы, планируется построить или приобрести 6500 квартир и жилых домов для вынужденных переселенцев. Проект планируется завершить до июля 2024 года.

Эта "программа реальная, идут строительные работы по всей республике", заявил министр градостроительства Нагорного Карабаха Арам Саркисян. По его словам, в бюджете на 2022 год заложено 30 миллиардов драмов (около 60 миллионов долларов США), которые будут направлены на строительство жилья, образовательных учреждений, дорог, систем водоснабжения, а также на модернизацию энергетических систем.

Муж Аревик Еникалопян, матери четырех несовершеннолетних детей, погиб в 44-дневной войне 2020 года. До войны семья проживала в городе Шуши, в доме, который приобрели на собственные средства. В ходе войны, она с детьми была эвакуирована в Армению. В Нагорный Карабах семья вернулась сразу же после окончания войны, жили на съемной квартире. Часть арендной платы оплачивало государство.

Вдове предоставили трехкомнатную квартиру в новом квартале на улице Туманяна. По ее словам, новая квартира ей понравилась, и предоставленная мебель и бытовая техника ее устраивает. Аревик рассказала, что не работает, так как дети еще маленькие, и доход ее семьи – это социальная помощь и финансовые выплаты от правительства - на детей и по потере кормильца.

Мать четырех несовершеннолетних детей из Шуши Анаит Абрамян беременна пятым ребенком. Она рассказала, что представители властей решили купить им частный жилой дом. "Вернулись мы в Степанакерт после войны. Муж поправился после ранения, и сейчас нашел работу. Власти нам обещали купить частный дом, уже нашли подходящий в Степанакерте. Сейчас оформляются документы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в Шуши они оставили большое хозяйство и жилье. "Когда эвакуировались из Шуши, я взяла только самые необходимые вещи для детей, и часть документов. Думала, что вернемся. Но этого не случилось. Для нашей семьи, вопрос жилья стоит остро, потому что работает только муж. Получаем социальные выплаты и пособия на детей, но хватает только для на еду и одежду", - сказала она.

Семья Аргине Тоноян из Гадрута после войны жила на съемной квартире. Муж Аргине погиб в ходе 44-дневной войны. Семье предоставили жилье в новом квартале в Степанакерте. "Может, после того, как получили жилье, наша жизнь наладится", - выразила надежду она.

"Мы не особо рады новому жилью, потому что погибли сын и муж. Мы оставили свой родной дом, родные места. Я с детьми и внуками до сих пор ютилась в гостинице в Степанакерте. Конечно, квартира просторная, и мебель предоставили, но на сердце тяжело", - сказалакорреспонденту "Кавказского узла" Алина Варданян из села Джракус Гадрутского района Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".