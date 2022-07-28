Переселенцы из Карабаха потребовали построить для них поселок в Армении

28 июля 2022, 16:56

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Более 50 переселенцев из Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване дополнили озвученные ранее требования призывом построить для беженцев отдельный поселок. Чиновники в Армении игнорируют проблемы переселенцев и не позволяют им встретиться с представителями международных структур, заявила "Ассоциация армянских беженцев".

Как писал "Кавказский узел", переселенцы из Нагорного Карабаха регулярно проводят акции протеста в Ереване, требуя от властей Армении предоставить им официальный статус беженцев, а также признать независимость Нагорного Карабаха. В частности, 14 июля акцию с такими требованиями провели несколько десятков переселенцев из Гадрута.

Еще одно требование переселенцев - обеспечить их жильем или адекватными денежными выплатами. 11 июля переселенцы из Бердзора (азербайджанское название Бердзора – Лачин) на акции протеста в Ереване пожаловались, что часть денег, выделенных правительством Армении на жилищные сертификаты переселенцам, достается банкам за подбор жилья, а на оставшиеся суммы купить жилье проблематично. Они призвали власти Армении выдавать деньги им на руки или компенсировать расходы.

Около 50 переселенцев вышли на акцию протеста в Ереване

В акции протеста около здания правительства Армении сегодня приняли участие, по данным организаторов, около 50 человек, выступающих от имени более 4000 переселенцев. Председатель неправительственной организации "Во имя Гадрута" Левон Айриян на акции протеста озвучил четыре требования вынужденных переселенцев к правительству Армении, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

В первую очередь, по словам Айрияна, власти Армении и Нагорного Карабаха должны "обеспечить армянский статус Арцаха (Нагорного Карабаха)". "Армянский статус Арцаха нужен не только беженцам, он нужен всем армянам от Арцаха до Лос-Анджелеса... Без независимости Арцаха суверенитет Армении оказывается под большой угрозой", - заявил Айриян.

Кроме этого, власти должны уточнить статус беженца для вынужденных переселенцев, заявили протестующие. "Беженцы из Арцаха появились в результате потери суверенности Арцаха", - пояснил Айриян.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Также переселенцы потребовали, чтобы для их сообщества на территории Армении была построена отдельная община. "Мы должны держаться вместе, чтобы в перспективе смогли вернуться каждый в свой дом в Арцахе. Если эти общины не построят, как произошло с беженцами из Шаумяна, из Баку и других городов Азербайджанской ССР 30 лет назад, люди рассеются по всему миру", - пояснил глава НПО "Во имя Гадрута".

Четвертое требование переселенцев касается социальных проблем, добавил он. Согласно решению правительства, финансовая поддержка переселенцам должна быть предоставлена до тех пор, пока они не будут обеспечены жильем, но деньги "месяцами задерживаются, а беженцы не могут даже платить за аренду жилья", заявил представитель протестующих.

Левон Айриян - переселенец из села Мец Таглар Гадрутского района. Он покинул село 22 октября 2020 года, непосредственно перед тем, как туда вошли азербайджанские войска. "Я не хотел уходить, но мои дети отказались уезжать без меня, пришлось уйти с ними", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" Левон Айриян.

Беженцам не удалось встретиться с представителями правительства, и они направились шествием к зданию МИД Армении, где их приняли сотрудники ведомства. Представители МИД выслушали их требования и пообещали передать их министру Арарату Мирзояну, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Артур Степанян. "Ну это нам очень знакомо. С нами, думаю, встретились, чтобы сказать, что от них ничего не зависит", - скептически заметил Степанян.

Он добавил, что участники акции предложили МИД выступить с инициативой принять в парламенте закон о статусе беженца, поскольку во всех ведомствах, куда обращались протестующие, "все ссылаются на отсутствие такого закона". "Пусть примут такой закон, посмотрим, какие после этого еще будут доводы для отказа нам в вопросе выдачи статуса беженца", - сказал участник акции.

Активисты получили в МИД отказ во встрече с представителем ООН

"Ассоциация армянских беженцев из Азербайджанской ССР" и общественные организации переселенцев из Нагорного Карабаха направили в МИД Армении письмо с просьбой организовать встречу с прибывшим в Армению председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, с которым переселенцы могли бы обсудить свои проблемы, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ассоциации.

По ее словам, сотрудник МИД устно сообщил им, что встречу нужно было запланировать заранее, а сейчас невозможно внести изменения в график встреч.

27 июля председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с вице-премьером Армении Амбарцумом Матевосяном. На встрече присутствовали замминистра иностранных дел Ваге Геворкян и и. о. постоянного координатора ООН в Армении Лила Питерс Яхья. Стороны обсудили партнерство Армении и ООН, а также необходимость участия ООН в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, сообщило в тот же день News.am.

Представитель ассоциации отметил, что в ноябре 2021 года они обратились в МИД с просьбой содействовать встрече с должностными лицами международных структур, которые посещают Армению, однако обращение осталось без ответа. "Были попытки самим как-то встретиться с представителями международных структур во время их посещения МИД Армении, однако дальше общения с полицейскими возле здания дело не доходило", - сказал он.

Подобный подход властей наталкивает на мысль, что, "если прежние власти в своих кабинетах не смогли окончательно похоронить вопрос армянских беженцев, то нынешняя власть более уверенно закрывает этот вопрос, несмотря на появление новых беженцев из Арцаха после войны 2020 года", заявила координатор Ассоциации Мариам Авагян.

"Ни в правительстве, ни в парламенте, ни в МИД Армении не ведутся существенные обсуждения или встречи по вопросам беженцев. Фактически этот вопрос обходят стороной. Эта стратегия, начиная с 1992 года, и ее придерживаются действующие власти", - сказала журналистам Авагян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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