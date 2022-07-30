Азербайджан заявил об обстрелах на границе

30 июля 2022, 20:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, в том числе на армяно-азербайджанской границе. Так, 28 июля Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном, а МВД Нагорного Карабаха проинформировало об обстреле приграничных сел Тагавард и Красный Базар. Минобороны Азербайджана позднее распространило заявления, в которых утверждало, что эта информация не соответствует действительности. Сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций в районе населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, военное ведомство Армении опровергло эти сведения.

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли сегодня интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, сообщило сегодня агентство Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана. "В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении ведомства.

На сайте Минобороны Армении к 20.23 мск нет комментариев относительно заявления Баку об обстрелах в Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

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