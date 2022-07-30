Ереван опроверг сообщение Баку об обстреле

30 июля 2022, 13:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что армянские военные обстреляли позиции военных Азербайджана в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций своих военных в Кельбаджарский направлении. По данным азербайджанского оборонного ведомства, солдаты Армении обстреляли азербайджанских военных сегодня утром, и после этого был открыт ответный огонь.

Министерство обороны Азербайджана распространило сведения не соответствующие действительности. Армянские военные не обстреливали 30 июля азербайджанских военных, позиции которых находятся в восточной части армяно-азербайджанской границы, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная, добавило ведомство.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Николо Пашинян и президент России Владимир Путин. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В ноябрьском соглашении от 2020 года Армения, Азербайджан и Россия договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

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