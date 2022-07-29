Профилактические беседы в Генпрокуратуре возмутили азербайджанских журналистов

29 июля 2022, 06:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура Азербайджана провела профилактические беседы с несколькими азербайджанскими журналистами, которые распространили информацию раньше, чем ее опубликовало Минобороны страны. Журналисты сочли такие беседы нарушением свободы слова и призвали ведомства работать оперативнее.

Сотрудники генеральной прокуратуры Азербайджана 27 июля провели беседу и предупредили владельца сайта jamaz.info Фикрета Ибишбейли и владельца сайта miq.az Агиля Агишева о недопустимости распространения сведений, бросающих тень на вооруженные силы страны.

В январе владелец сайта jamaz.info Фикрет Ибишбейли был оштрафован на 500 манатов за ложную информацию об обстреле города Шуша из Ханкенди. А в 2017 году осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в вымогательство и получении взятки, в обмен он обещал не публиковать порочащие сведения.

Сайт jamaz.info позиционирует себя как "Центр журналистких расследований". Специализируется на публикации новостей о внешней политике Азербайджана, об Армении и военных новостях, Нагорном Карабахе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ибишбейли рассказал, что вызван в Генпрокуратуру за публикацию новости о подрыве на мине командира воинской части, размещенной в Кельбаджаре. По словам Ибишбейли, он опубликовал эту информацию на несколько часов раньше официального сообщения Минобороны, и хотя ошибки в публикации jamaz.info не было, в Генпрокуратуре посчитали публикации новостей без согласования с Минобороны Азербайджана наносящим вред интересам страны.

"Считаю вынесенное мне предупреждение незаслуженным и намерен подать жалобу в суд на генеральную прокуратуру", – сказал Ибишбейли корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец сайта miq.az Агиль Агишев 3 июля в своем YouTube-канале раскритиковал кадровые назначения в Минобороны Азербайджана. Он утверждал, что у одного из генералов нет соответствующего образования, и что генеральское звание ему было присуждено не по заслугам.

По словам Агишева, ему сотрудниками Генпрокуратуры также было сделано замечание, что он сделал публикацию без согласования с Минобороны. "Со мной в Генпрокуратуре говорили очень вежливо, уважительно, даже сказали, что у меня много подписчиков. Просили учитывать интересы государства, информационную безопасность, на что я ответил, что как гражданин и бывший военный в публикациях всегда исхожу в первую очередь из государственных интересов. Не думаю, что меня вызвали из-за публикации о подорвавшемся офицере, там явно другие причины", – сказал Агишев корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что был вызван в Генпрокуратуру из-за публикации о конфликтах генералов. "Но я писал предположительно, не указывал в публикации фактов", – подчеркнул Агишев.

27 июля также в отношении военного блогера Тофика Шахмурадова было возбуждено уголовное дело из-за того, что он своей странице в Facebook* разместил запрещенную информацию. Спустя несколько часов суд в Баку арестовал блогера на 30 суток, сказано в сообщении Генпрокуратуры, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Ведомство при этом не уточнило, за что именно был арестован блогер. Однако по словам источника, блогер Тофик Шахмурадов был арестован за распространение сведений о нарушении закона следователями по "Тертерскому делу".

Бывший министр госбезопасности Азербайджана Ильхам Исмаил заявил, что на странице в Facebook* Тофика Шахмурадова он не нашел публикаций, нарушающих закон, информировало 27 июля на YouTube-канале "Огуз ТВ", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Группу из военных и гражданских лиц арестовали в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и в подготовке диверсий против подразделений Минобороны страны и в населенных пунктах в Тертерском районе, говорилось в опубликованном 7 мая 2017 года совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности Азербайджана. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев.

Предупреждение от Генпрокуратуры Азербайджана также получили приглашенные в ведомство пользователи соцсетей – житель города Ширван Исмаил Эльчин, житель Лянкяранского района Джаббарлы Али и жительница Хачмазского района Фаталиева Нурана.

Военный журналист Узеир Джафарли сказал корреспонденту "Кавказского узла", что считает, что причиной того, что сотрудники СМИ публикуют сообщения раньше, чем их публикуют ведомства является то, что эти ведомства информируют не оперативно.

Корреспондент "Кавказского узла" не смог получить комментарий от Генпрокуратуры Азербайджана. Однако генпрокурор страны Кямран Алиев, после реакций на профилоктические беседы с журналистами в соцсетях, призвал сотрудников СМИ проверять сведения перед публикацией.

"Порой пользователи социальных сетей, или сотрудники прессы считают себя подготовленными юристами и по некоторым сложным вопросам легко дают заключения, выдвигают категорические утверждения. Это не допустимо. Выдвижение категорических утверждения, не зная содержания дела, его тонкостей, доказательств, и в том числе по "Тертерскому делу", также не допустимо", – привела 28 июля на своем сайте Генпрокуратура Азербайджана слова Алиева.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.