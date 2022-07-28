Журналисты объяснили реакцию жителей на сделку с дачей в Пицунде

28 июля 2022, 22:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ратификация соглашения о даче в Пицунде стала неожиданностью для жителей Абхазии, люди опасаются за свои земли и требуют огласить все условия сделки, сообщила журналистка Изида Чания. Президент Аслан Бжания не смог заручиться поддержкой людей в этом вопросе, что создает риски для отношений Абхазии и России, полагают журналисты Антон Кривенюк и Елена Заводская.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля встреча президента Абхазии Аслана Бжании с жителями села Мачара Гульрипшского района завершилась досрочно в связи с конфликтом собравшихся с президентом Абхазии. Причиной конфликта стал вопрос активиста о подписанном в начале года соглашении по передаче госдачи "Пицунда" России. Парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенном между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил, информировал сегодня "Коммерсант".

Протесты по поводу соглашения о передаче госдачи в Пицунде и территорий национального заповедника Абхазии никак не связаны с оппозицией, считает редактор газеты «Мырзаканаа», журналист Изида Чания.

«За этим стоят обеспокоенные жители Пицунды. Информация поступала им в два этапа. В прошлом году (2021) проект постановления был представлен в парламент для ознакомления. Там сообщили, что в таком виде он принят быть не может. Его вернули обратно исполнительной власти, потом к ним более по этому поводу никто не обращался. А недавно они узнали, что это соглашение было подписано в Москве 19 января. Так как был старый состав парламента, это соглашение никому не показывали. После смены парламента его показали депутатам, первыми забили тревогу люди в Пицундском районе. Они обратились к президенту и попросили не принимать соглашение в таком виде. Это было совершенно не оппозиционное, а провластное собрание. Но несмотря на это соглашение поступило в июне на ратификацию в парламент, и когда начали обсуждать - разыгрался скандал. В числе первых возмутилось Пицундское горсобрание, так как они собрали в прошлом году около двух тысяч подписей, что не согласны», - рассказала журналистка.

Кандидат Наур Нармания одержал победу на повторных выборах в парламент по Сухумскому избирательному округу №8, сообщил предвыборный штаб кандидата.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, констатировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. На повторных выборах в Гудауте победу одержал бывший премьер-министр Леонид Лакерба. Во втором туре в парламент в Сухумском округе №8 одержал победу кандидат Наур Нармания.

Оппозиционно настроенные люди присоединилась к этому вопросу недавно, сообщила журналистка. «В оппозиции в основном депутаты парламента VI созыва. Я бы не называла их оппозицией, они оппозиционно настроены. Это Натали Смыр, бывший спикер Парламента Гиви Кварчия, большая часть депутатов прошлого созыва. Позже подключились оппозиционные движения», - рассказала Чания.

Территория, которая по соглашению должна отойти России, включает в себя земли заповедника, святилищ и населенного пункта, сказала Чания. «На этой территории, которую они пытаются присоединить к себе по соглашению, живут граждане Абхазии. Теперь там предполагается особый режим: к ним нельзя будет зайти, оттуда выйти, в гости нельзя будет прийти. Это заповедник с древне-абхазским святилищем, и речь более чем о 300 гектарах - они к территории присоединяют акваторию моря. В соглашении предусмотрено особое положение. От президента требуют огласить полностью [условия] соглашения. Там множество объектов, а не одна дача - от трех до пяти строений, три госдачи», - пояснила она.

Помимо строений, российская сторона хочет получить и землю, отметила Чания. «Сообщается, что в аренду, но в соглашении прописано право на строительство. А если ты построил объект - это твоя собственность. Нарушается Конституция, права граждан, проживающих на этой территории. У нас отдельным законом предусмотрено, что заповедники не отчуждаются в собственность, там большой перечень нарушений», -сказала она.

Земельный участок передавался в пользование российской стороне на 49 лет соглашением, подписанным первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой, пояснила Чания. «Это государственная дача, первый президент оформил соглашение, согласно которому на 49 лет эта земля передавалась в бесплатное пользование. Сейчас они хотят получить все это и плюс еще большие площади земли в собственность. Это скрытая передача земли в собственность», - предположила она.

Запоздалую реакцию абхазского общества на планируемую передачу госдачи Чания объяснила тем, что люди не знали о подписании соглашения.

«Необходима была ратификация, она проходит в парламенте, только благодаря этому о соглашении узнали. Это серьезно ударяет по репутации Бжании. На встречах с населением, которые он провел в районах, люди возмущались [..] Объявивший голодовку Джансух Адлейба раньше выходил только с одним требованием - понижения цен на бензин, сейчас он присоединился к требования по Пицунде», - рассказала журналистка.

Активист Джансух Адлейба начал 22 июля на площади Свободы в Сухуме голодовку с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К его акции в тот же день присоединился и ветеран войны 1992 года Вадим Мархолия. Утром 25 июля к акции присоединился инвалид войны 1992-1993 годов Даур Гунба. 27 июля трое активистов заявили, что власти не реагируют на их акцию. Участники голодовки сообщили, что отказались от наблюдения врачей и чувствуют себя нормально.

Президента Абхазии Аслана Бжанию обвиняют в наличии личной заинтересованности, которая связана с его предвыборными обещаниями [Кремлю], рассказала Чания.

Встречи президента Бжании 20 июля в Очамчыре и 21 июня в Мачаре завершилась конфликтами, спровоцированными охраной президента, заявила Чания. «Джансуха Адлейбу пытались задержать. Президенту не понравились [вопросы активиста] и охранники подумали, что для них это сигнал к действию. В конце все разошлись. Сложная встреча была в Сухумском районе - депутат парламента нынешнего созыва предъявил президенту претензии по поводу дачи, сказал, что он не имеет права распоряжаться собственностью», - сказала журналистка.

Все поездки Бжании по районам связаны с попыткой заручиться общественной поддержкой в вопросе ратификации соглашения с Россией о Пицунде, предположила она. «Какая-то категория граждан его (Бжанию) поддерживала - главы администраций сел выступали с предложениями отдать госдачу, мотивируя тем, что Россия так много сделала [для Абхазии]. Но людей, которые возмущены и не согласны, гораздо больше. В Гудауты они не запустили в зал противников этого отчуждения. Удалось пройти местным жителям. Директор музея Владислава Ардзинба выступила с долгой речью, объясняла, что население не согласно с этим. Заручиться согласием населения не вышло, несмотря на то, что Бжания пытался собрать только своих сторонников, а о встречах заранее никого не оповещали», - отметила Чания.

Возмущение людей вызвала и хамское отношение властей к людям, считает она. «Даже на бытовые вопросы (чиновник) отвечали достаточно неуважительно», - сказала Чания.

Информации о крайней дате ратификации соглашения в республике нет, отметила журналистка. «Парламент должен был до 19 июля ратифицировать соглашение, но мне никто не подтвердил, что это произошло. Если Конституционный суд признает неконституционным (соглашение), то вопрос снимается. А если признает законным, то за парламентом остается право, ратифицировать его или нет. Депутаты не хотят плохо выглядеть перед президентом и нашли такой удобный способ, передали в Конституционный суд. Но у нас все ветви власти слились, президент два года работал над этим слиянием. Конституционный суд состоит из пяти судей, и как минимум трое будут выполнять распоряжения президента», - заключила Чания.

Кремлю были даны обещания по поводу принятия соглашения, и в случае, если оно не будет ратифицировано, это может отразиться на российско-абхазских отношениях, полагает корреспондент "Эхо Кавказа"* Елена Заводская. «Можно предположить, что Кремлю были даны обещания», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Протест по поводу передачи земли и имущества, расположенного на ней, исходит от всех слоев общества, которое требует проведения правовой экспертизы соглашения, считает она. «Встреча в населенном пункте Мачара была посвящена отчету администрации района о проделанной работе. Такие встречи с активами районов традиционно проводятся в Абхазии всеми президентами. И туда обычно приезжают все желающие, в том числе и представители оппозиции. Вопрос соглашения по Пицунде, насколько мне известно, был поднят жителями города и местными депутатами. На рассмотрение вопроса они приехали в Сухум, в комитет парламента, и участвовали в расширенном заседании, где выразили несогласие с ратификацией этого соглашения. О наличии нового соглашения, которое подписали в январе представители власти, они не проинформировали людей. О соглашении представители Пицунды рассказали только в июне, и только тогда оно попало в публичное пространство и стало на всех уровнях обсуждаться. Они же обратились в Общественную палату Абхазии, где начали говорить о необходимости правовой экспертизы», - рассказала Заводская. Она сказала, что к требованию об экспертизе присоединились и оппозиция, и бывшие депутаты парламента, после чего началось широкое обсуждение жителями.

«Я не думаю, что это вопрос борьбы оппозиции с властью. Абхазия очень маленькая страна, и здесь всегда встречают сопротивление любые попытки отчуждения территории. В данном случае речь идет об очень большом ее участке на территории уникального заповедника с участком моря. Я думаю, что возмущение очень большое, и оно идет "снизу"», - заключила Заводская.

Если соглашение по передаче госдачи не будет реализовано, то в долгосрочной перспективе это отразится на двусторонних отношениях, считает журналист Антон Кривенюк.

«Какие-то конкретные, жесткие шаги [...] в отношении Абхазии вряд ли будут осуществлены, этого не будет. Но в дальнейшем, это, конечно, приведет к сложностям”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Это негативно повлияет на глобальную позицию российской стороны в двусторонних отношениях, но не прямо сейчас, подчеркнул он.

Юрист Саид Гезердава назвал соглашение, поступившее на ратификацию в парламент, завуалированной формой отчуждения земли с нарушением Конституции, прав граждан Абхазии и законов об особо охраняемых территориях, а также суверенных прав страны.

В части1 статьи 2 соглашения отсутствует указание на конкретные объекты недвижимости, подлежащие передаче на безвозмездной основе в собственность России, что может привести к их сокрытию, считает он. Это, в свою очередь, является существенным недостатком Соглашения, который будет препятствовать его верному истолкованию, сказал Гезердава корреспонденту "Кавказского узла".

По первоначальному соглашению от 1995 года земельный участок, на котором располагаются три госдачи, передавался в аренду на 49 лет с правом на пролонгацию на 15 лет, рассказал юрист. При этом в случае денонсации соглашения право собственности за недвижимым имуществом на этих территориях остается за российской стороной с возможностью его отчуждения третьим лицам без согласования с Абхазией, отметил он.

Гезердава пояснил, что в соглашении без каких-либо ограничений прописана возможность российской стороны возводить капитальные строения на всей территории, в том числе в акватории моря, и это обстоятельство входит в противоречие с Конституцией республики.

«В таких условиях Абхазия не сможет реализовать свои суверенные права на данной территории и будет вынуждена продлевать арендные отношения с российской стороной. В связи с тем, что в соглашении имеется норма о передаче имущественного комплекса в собственность российской стороне (часть 1 статьи 3 соглашения), положения о передаче земельных участков в пользование на условиях аренды является юридической фикцией, так как эта норма фактически не выполнима», - сказал юрист.

Серьезным недостатком нынешнего соглашения является «отсутствие положений о признании юрисдикции Абхазии в вопросах пересечения госграницы страны воздушными судами, морским и наземным транспортом, принадлежащим России, а также использования этим транспортом воздушной, морской и сухопутной территории Абхазии, сказал он.

Юрист также отметил, что межгосударственные соглашения Абхазии и Россией не предусматривают возможности базирования органов Федеральной службы России на территории Абхазии.

Все эти и иные, противоречащие Конституции Абхазии положения соглашения создают угрозу государственному суверенитету страны, считает Гезердава.

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Корр КУ