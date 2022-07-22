Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

22 июля 2022, 15:15

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Казбек Царукаев погиб на Украине, сообщила администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 76 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Мацкевич из Моздокского района стал 75-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Казбек Царукаев погиб на Украине, сообщила в своем Telegram-канале 21 июля администрация Дигорского района. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 76 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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