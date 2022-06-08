Число подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Ереване выросло до 15

08 июня 2022, 00:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Десять подозреваемых по делу о беспорядках близ правительственных дач в Ереване заключены под стражу, ходатайство об аресте еще одного представлено в суд, четверым избрана не связанная с арестом мера пресечения, сообщил Следком Армении.

"Кавказский узел" писал, что 39 полицейских и 21 демонстрант получили 3 июня травмы в ходе столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции в Ереване. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с просроченным сроком годности, считают в оппозиции. 4 июня Следком Армении сообщил, что по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек.

15 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках 3 июня близ правительственных дач, сообщили 7 июня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следкома Армении.

10 фигурантов дела взяты под стражу, ходатайство об аресте еще одного обвиняемого представлено в суд, отметил сотрудник ведомства.

"В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения не связанная с арестом", - заявил представитель следствия.

Напомним, в Ереване оппозиция проводит акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начатые 25 апреля в связи с его высказыванием о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Оппозиционеры считают, что ответственность за действия силовиков следствие пытается переложить на активистов. Столкновения у правительственных дач 3 июня спровоцировали силовики, действовавшие по указанию властей, которые боятся мести за предательство национальных интересов, заявили участники митинга 4 июня в Ереване. Полиция и участники акции должны воздержаться от насилия и применения физической силы, отметил омбудсмен Армении.

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