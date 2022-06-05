Активисты потребовали наказать силовиков за насилие на акции протеста в Ереване

05 июня 2022, 01:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Столкновения у правительственных дач 3 июня спровоцировали силовики, действовавшие по указанию властей, которые боятся мести за предательство национальных интересов, заявили участники митинга в Ереване. Полиция и участники акции должны воздержаться от насилия и применения физической силы, отметал омбудсмен Армении.

"Кавказский узел" писал, что 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы в ходе столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции в Ереване, сообщил Минздрав Армении. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с просроченным сроком годности, считают в оппозиции. По данным Следкома Армении, по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек. Оппозиция считает, что ответственность за действия силовиков следствие пытается переложить на активистов.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сторонники оппозиции провели 4 июня митинг и шествие с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Участники акции потребовали привлечь к ответственности силовиков, которые, по их мнению, спровоцировали накануне столкновения у правительственных дач, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала Yerkir.am.

Участники акции скандировали «Никол – предатель», «Армения без Никола», «Единения. Борьба. Победа». В ходе митинга были показаны кадры жестких задержаний сторонников оппозиции. После митинга сторонники оппозиции прошлись шествием от Площади Франции к правительственным дачам, где накануне произошли столкновения с полицией.

Полиция стянула к правительственным дачам усиленные наряды, в том числе спецназ и внутренние войска полиции. Координаторы протестного движения призвал сторонников оппозиции избегать провокаций.

«Чем раньше Пашинян уйдет в отставку, тем лучше для армянского народа и армянской государственности. Силовым способом удержать власть не удастся», - заявил на акции вице-спикер Ишхан Сагателян.

От правительственных дач сторонники оппозиции вернулись на Площадь Франции, где уже больше месяца разбит палаточный город. Примечательно, что участники акции возвращались по улице Демирчяна, на которой накануне полиция выставила кордон и не разрешила участникам акции пройти, из-за чего и произошли столкновения.

Усиленные меры были предприняты также у парламента, который располагается по пути шествия. У служебных входов в парламент и по всему периметру парламентской ограды на улице Демирчяна и проспекте Баграмяна было выставлено полицейское оцепление.

Оппозиционеры обвинили власти в провокации

Все, кому небезразлична судьба Армении и Нагорного Карабаха, обязаны объединиться, независимо от политических пристрастий, заявил на митинге глава общественной организации по защите прав инвалидов «Унисон» Армен Алавердян.

«Тем, кому без разницы, чей Шуши, Гадрут и Масис, априори тут делать нечего. Я обращаюсь к тем, кто не поддерживает движение, обосновывая свое решение нелюбовью к Роберту Кочаряну или кому-либо еще. Политиков не надо любить, с них надо требовать», - сказал он.

Алавердян раскритиковал общественные организации, которые не реагируют на насилие, в том числе в отношении женщин. При этом он указал на недопустимость общественных организаций защищать интересы властей. «Нужно исключить двойные стандарты», - сказал глава организации по защите прав инвалидов.

Депутат фракции «Айастан» Анна Мкртчян заявила, что столкновения спровоцировали силовики по указанию властей.

«У полиции есть указание на насилие и унижение сторонников оппозиции <...> Пашинян и его окружение понимают, что им придется ответить за предательство и сдачу армянских интересов», - заявила она на митинге.

По ее мнению, 1 марта 2008 года именно премьер-министр спровоцировал кровопролитие. «Сейчас он поступает также, отдавая приказы силовикам. После прихода к власти пообещал, что полиция никогда не применит спецсредства против демонстрантов. Но, как видим, применяет, притом применяет спецсредств с истекшим сроком годности», - подчеркнула парламентарий.

Полковник полиции в отставке Саят Ширинян считает, что на импровизированной «стене позора» наряду с фотографиями силовиков должны быть фотографии их начальства.

«Замглавы полиции 1 марта 2008 года, когда Пашинян спровоцировал столкновения, крыл того матом. Для него Пашинян был вне закона, а сегодня он выполняет приказ Пашиняна. Конечно, в силовых структурах есть офицеры, которые чтут честь мундира. Но такого количества бесчестных полицейских я никогда не видел. Полицейских, которые с воодушевлением нападали на женщин и пожилых, избивали задержанных участников акции неповиновения», - заявил он на митинге.

Власти пытаются скомпрометировать протестное движение, заявил в ходе митинга вице-спикер Ишхан Сагателян.

Правящую силу пугают обороты протестного движения, считает оппозиционный политик. «После 28 мая, когда тысячи людей вышли на акцию в Ереване и Степанакерте, власти дали приказ силовикам действовать жестко», - отметил он.

Власти пытаются осудить оппозицию за «кровь из носа полицейского», но забывают, что именно они ответственны за военных и добровольцев в ходе осенней войны 2020 года, добавил вице-спикер. «На совести властей пять тысяч военнослужащих и добровольцев, павших в 44-дневную войну. Все они стали жертвой безграмотной и предательской политики властей. Правящая сила ответственна также за территориальные потери в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - подчеркнул Сагателян.

Власти пытаются запугать координаторов протестного движения лишением депутатской неприкосновенности и арестом, однако все эти попытки обречены на неудачу, заключил он, добавив, что 5 июня митинга и шествия не будет, однако вечером координаторы сообщат о дальнейших шагах на следующей неделе.

Омбудсмен Армении призвала силовиков и оппозиционеров воздержаться от насилия

Офис омбудсмена Армении потребовал у полиции разъяснений касательно правомерности и целесообразности применения спецсредств, в частности, дымовых и светошумовых гранат, а также их сроков годности, написала омбудсмен Армении Кристина Григорян на своей странице в соцсетях.

По ее словам, применение спецсредств является исключительной мерой для достижения поставленной задачи. «Более того, согласно армянскому законодательству, силовики обязаны предупредить о намерениях применить спецсредств, предоставив времени для выполнения требований полиции. За исключением случаев, когда промедление может создать опасность для жизни, здоровья полицейских и граждан или когда такое предупреждение невозможно», - отметила она.

В то же время, омбудсмен призвала и полицию, и сторонников оппозиции воздержаться от применения физической силы и насилия. «Нужно исключить любые противоправные действия в ходе акций протеста», - заявила Григорян.

Она также отметила, что группа оперативного реагирования офиса омбудсмена посетила 11 участников акции протеста, задержанных силовиками на месте событий. «У пятерых из них были телесные травмы, в том числе в области лица, челюсти и глаз. В ходе бесед тет-а-тет они рассказали, что получили травмы после задержания силовиками», - пишет омбудсмен.

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