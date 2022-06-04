Следком Армении отчитался о 13 задержанных оппозиционерах

04 июня 2022, 18:21

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Уголовное дело о массовых беспорядках расследуется после столкновений у правительственной резиденции в Ереване, задержаны 13 человек, сообщил Следком. Ответственность за действия силовиков следствие пытается переложить на активистов, возразили представители оппозиции.

"Кавказский узел" писал, что 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы в ходе столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции в Ереване, сообщил Минздрав Армении. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с просроченным сроком годности, считают в оппозиции.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в его рамках задержаны 13 человек, сообщил сегодня Следком Армении.

По версии следствия, в ходе митинга его участники попытались прорвать полицейский кордон, расположенный на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна. "Около 20:30 (19.30 мск) участники митинга, не подчинившись законным требованиям полиции, устроили массовые беспорядки - били (силовиков) камнями, металлическими прутьями, бутылками, а также другими предметами, (...) пытаясь пробить полицейскую стену", - процитировало сообщение ведомства News.Аm.

Ведомство также сообщило. что "в результате действий" протестующих "более четырех десятков сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, часть из них в настоящее время получает стационарное лечение".

Депутат от блока "Армения" Арам Вардеванян заявил, что на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна, было мирное собрание,как и в предыдущие дни. Он подчеркнул, что пострадавших сторонников позиции намного больше однако не все обращались в больницы, говорится в другой публикации издания.

Полиция пытается переложить ответственность за столкновения на активистов, заявил депутат фракции "Армения" Арцвик Минасян. "Главным ответственным за массовые беспорядки является тот командирский состав полиции, который явно нарушив все положения закона, осуществил эти действия – сначала провокацию, а потом применение специальных средств", - привело слова депутата Aysor.Am.

Правозащитник, бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Рубен Меликян отметил, что "нет ни одного кадра, запечатлевшего применение насилия демонстрантами в отношении полицейских. Есть множество кадров, запечатлевших насилие полицейских в отношении демонстрантов", - процитировало его слова издание Panorama.

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