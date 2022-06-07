Беженцы в Ростовской области. Фото корреспондента "Кавказского узла"

07 июня 2022, 10:08

Число прибывших в Ростовскую область беженцев увеличилось на 15 тысяч за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщили в Погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня через пункты пропуска в Ростовскую область за сутки приехали более 14 тысяч беженцев из Донбасса.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу Пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля - почти за неделю до спецоперации российских войск на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничников, прибывает от 9 до 15 тысяч человек. Часть из них отправляется в другие регионы. Некоторые беженцы жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Они заявляли, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В мае беженцы жаловались на задержки с выплатами в Ростовской области. Они сообщили, что 10 тысяч рублей материальной помощи спустя несколько недель после оформления так и не поступили. Многие рассказали, что приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой. Общение журналистов с беженцами в Ростовской области с самого начала эвакуации регламентируется местными властями - чтобы попасть в пункт временного размещения нужно получить специальное разрешение.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Беженцы из Донбасса начали покидать Сухум", "Житель Таганрога погиб на Украине", "Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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