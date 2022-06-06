Более 14 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

06 июня 2022, 09:39

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Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки приехали более 14 тысяч беженцев из Донбасса, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля - почти за неделю до спецоперации российских войск на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничников, прибывает от 9 до 15 тысяч человек. Часть из них отправляется в другие регионы. К 5 июня за сутки на территорию Ростовскую область прибыли свыше 15 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Ранее некоторые жители Донбасса жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Они заявляли, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В мае беженцы посетовали на задержки с выплатами в Ростовской области. Они сообщили, что 10 тысяч рублей материальной помощи спустя несколько недель после оформления так и не поступили. Большинство из беженцев рассказали, что приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой.

Общение журналистов с беженцами регламентируется властями с самого начала эвакуации - для посещения пунктов временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области. 23 марта была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя в Таганроге.

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