Родные погибших армянских солдат добились открытого суда по своей жалобе

01 июня 2022, 18:48

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Слушание жалобы на отказ привлечь Пашиняна к уголовной ответственности пройдет в открытом режиме, сообщила мать погибшего в Нагорном Карабахе солдата. Участники акции протеста, на которую собрались родственники погибших, потребовали встречи с главой Следкома.

"Кавказский узел" писал, что несколько десятков родителей военнослужащих, погибших в осенней войне 2020 года, собрались сегодня около здания Следкома Армении и потребовали арестовать премьер-министра Никола Пашиняна. 30 апреля они провели в Ереване шествие, во время которого потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и арестовать его. 26 мая родители солдат, погибших в войне осенью 2020 года, собрались у здания Высшего судебного совета Армении после того, как суд решил рассматривать в закрытом режиме жалобу на отказ возбудить дело о госизмене и привлечь Пашиняна в качестве обвиняемого.

13 апреля в парламенте Никол Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет. Родные погибших потребовали ускорить решение о привлечении Пашиняна к ответственности.

Суд постановил проводить в открытом режиме слушания по жалобе на отказ возбудить дело о госизмене и привлечь Пашиняна к ответственности, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать погибшего в ходе войны осенью 2020 года добровольца Менуа Арутюняна Карин Тоноян. "Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу и постановила, что слушание жалобы пройдет в открытом режиме", - отметила она, добавив, что около 20 родственников погибших ожидали решения суда в фойе в Апелляционном суде.

Еще одна группа матерей погибших военных протестовала перед Следственным комитетом Армении, требуя встречи с главой ведомства Аргишти Карамяном. Матери заявили, что госструктуры защищают интересы власти. "Мы требуем допросить Пашиняна. Если ему нечего опасаться, он должен дать показания и, если необходимо, указать, кто виновен в гибели наших сыновей и мужей", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одной из участниц акции в прямом эфире портала Yerkir.am.

Две недели назад была встреча с Карамяном, мы потребовали, чтобы он указал сроки, когда будет допрошен Пашинян, но так и не получили ответа, добавила другая участница акции. "Пашинян должен быть взят под стражу, так как в кресле премьера он влияет на ход расследования", - подчеркнула она.

Представитель Следкома Армении Рафаэль Варданян вышел к родителям погибших и сообщил, что главы ведомства нет на рабочем месте. По его словам, Следком был не в курсе намерений родителей встретиться с Карамяном. "У нас есть ваши контакты, на днях мы свяжемся с вами и сообщим вам о дате встречи", - заверил Варданян, добавив, что не станет комментировать указания Генпрокуратуры о допросе Пашиняна.

Ответ представителя не удовлетворил родителей, они возмутились затягиванием дела. "Вы обязаны дать ход этому делу", - возмутилась одна из матерей.

Матери погибших военнослужащих заявили, что в понедельник вновь соберутся перед Следственным комитетом, чтобы получить разъяснения о сроках допроса Пашиняна.

"Кавказский узел" также писал, что помимо родных погибших военных, отставки Пашиняна также с 25 апреля добивается армянская оппозиция. Активисты проводят акции протеста. Возмущение оппозиционеров вызвало заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 31 мая оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляции с данными о потерях в войне.

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