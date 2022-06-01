Родственники погибших военных вышли на акцию протеста в Ереване

01 июня 2022, 12:04

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Несколько десятков родителей военнослужащих, погибших в осенней войне 2020 года, собрались сегодня около здания Следкома Армении и потребовали арестовать премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", родные погибших в ходе осенней войны 2020 года военнослужащих регулярно проводят акции протеста в Армении. В частности, 30 апреля они провели в Ереване шествие, во время которого потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и арестовать его. 26 мая родители солдат, погибших в войне осенью 2020 года, собрались у здания Высшего судебного совета Армении после того, как суд решил рассматривать в закрытом режиме жалобу на отказ возбудить дело о госизмене и привлечь Пашиняна в качестве обвиняемого.

Родные погибших в ходе осенней войны 2020 года военных вышли сегодня на акцию протеста в Ереване около здания Следственного комитета Армении. Протестующие потребовали ареста Никола Пашиняна, информировал News.am.

На акции протеста собрались те родители погибших военных, которые получили статус потерпевших по делу о гибели военнослужащих, сказано в публикации.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков людей, преимущественно женщин, которые стоят на крыльце у входа в здание. Собравшиеся переговариваются между собой, обстановка судя по кадрам на месте спокойная, сотрудников полиции нет.

Напомним, 13 апреля в парламенте Никол Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет. Родные погибших потребовали ускорить решение о привлечении Пашиняна к ответственности.

"Кавказский узел" также писал, что помимо родных погибших военных, отставки Пашиняна также с 25 апреля добивается армянская оппозиция. Активисты проводят акции протеста. Возмущение оппозиционеров вызвало заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 31 мая оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляции с данными о потерях в войне.

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